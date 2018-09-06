避免進口廢料污染台灣 環保署：須屬產業用料才准進口

2018-09-06 10:45

〔記者劉力仁／台北報導〕中國去年12月實施禁廢令後，許多國家廢紙及廢塑膠轉而來台處理，部分人士形容台灣淪為世界垃圾場；環保署今天預告修正「屬產業用料需求之事業廢棄物種類」，嚴格規定進口廢塑來源僅限單一材質或單一型態的塑膠製程下腳料或不良品，或供應國內業者產製塑膠成品之單一材質及單一型態塑膠

另，廢紙則僅限回收且經妥善分類的牛皮紙、瓦楞紙或脫墨紙，用途限於供國內業者產製紙或紙製品，並限制進口者身分為紙或紙製品製造業者。

環保署廢管處副處長蘇國澤表示，因應我國產業需求，確保國內部分塑膠產品製造業所需用料不虞匱乏，但又需兼顧環境保護，所以這次修正條文嚴格限制進口廢塑必須是國內產業可用之原料或製成塑膠成品，避免進口無用的廢塑膠到國內，我們僅是單純處理廢棄物，造成台灣環境負擔。

廢紙部分，我國產業所需之廢紙多為牛皮紙、瓦楞紙或報表紙，所以限定進口廢紙為回收之未漂白牛皮紙、紙板或是瓦楞紙，或由已漂白化學紙漿為主製成之其他紙或紙板。環保署說明，業者必須檢附文件證明為國內產業所需，始可進口。

台灣資源回收率高達55%，再利用技術也好，譬如我們回收寶特瓶製成機能球衣大受國際肯定，世界盃足球賽很多國家隊球衣來自台灣。

中國去年12月實施禁廢令後，環保署統計，台灣去年下半年廢塑進口9萬3千多公噸，今年上半年約進口24萬4千8百公噸，成長2.63倍；去年下半年廢紙進口57萬2千6百公噸，今年上半年約進口76萬6千8百公噸，成長1.34倍。兩者共成長1.52倍，進口數量明顯增加。

環保署副署長張子敬日前表示，台灣回收資源體系及技術完整，但自產的廢紙、廢塑量不夠支撐回收業使用，所以才允許業者以「產業用料」名義進口廢料。未來跟國內回收體系相重疊的廢料將禁止進口，維持國內回收市場穩定，也將加強邊境查驗，確保廢塑膠及廢紙進口品質。