地震影響 高雄飛日本多班取消

2018-09-06 10:16
日本氣象廳地震海嘯監視課長松森敏幸指出，未來一週內要注意餘震，最大震度可能會出現「6強」。（路透）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕受到日本地震影響，高雄今天飛日本取消航班有中華航空 CI134/135 新千歲，關西地區有中華航空CI166/167、CI176/177、長榮航空BR182 /181、台灣虎航IT284/285、酷虎航空TR894/895、樂桃航空MM035/036 。
高雄國際航空站表示，今天前往日本旅客，登機前請多注意航班資訊。
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日本氣象廳地震海嘯監視課長松森敏幸指出，未來一週內要注意餘震，最大震度可能會出現「6強」。（路透）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕受到日本地震影響，高雄今天飛日本取消航班有中華航空 CI134/135 新千歲，關西地區有中華航空CI166/167、CI176/177、長榮航空BR182 /181、台灣虎航IT284/285、酷虎航空TR894/895、樂桃航空MM035/036 。
高雄國際航空站表示，今天前往日本旅客，登機前請多注意航班資訊。