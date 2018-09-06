又有颱風？台灣東部海面熱帶低壓 最快明成22號颱「山竹」

目前位於台灣東部海面的熱帶性低氣壓持續發展，最快明天成為今年第22號颱風「山竹」。（日本氣象廳）

2018-09-06 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕「燕子」颱風才剛走，目前位於台灣東部海面的熱帶性低氣壓持續發展，最快明天成為今年第22號颱風「山竹」（Mangkhut，泰國提供），未來朝東海、琉球一帶接近，東海岸、北海岸留意長浪發生。

根據日本氣象廳的最新資料顯示，熱帶性低氣壓1004百帕，上午的位置在北緯21度、東經129.2度，也就是在台灣東方海面，以時速15公里的速度向西移動，熱帶性低氣壓持續發展，氣象廳已針對該系統發布「烈風警報」（GW），最快在明天增強為今年第22號颱風山竹。

天氣風險公司分析師的吳聖宇指出，由於高壓西伸幅度有限，預估該系統在台灣東部海面轉向北上的機會較高，對台不至於有直接的影響，但是受到外圍水氣影響，今明兩天（6、7日）午後雷雨發展將較旺盛，呼籲民眾留意局部大雷雨的狀況。

日前因燕子颱風從台灣東部外海北上，引發東海岸長浪，造成宜蘭縣南澳神秘海灘、南方澳內埤海灘，連續發生落水事件，分別造成5人與2人身亡，準山竹北上時，也需留意東海岸、北海岸有瘋狗浪發生的可能性。