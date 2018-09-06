09/06 各報重點新聞一覽

「美台國防工業會議」，已排定10月28日至30日在美國馬里蘭州首府安納波利斯登場，據悉，主辦單位美台商會日前已寄送邀請函，給數度表達參與意願的國防部長嚴德發。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-06 06:12

自由時報

美台國防工業會議 美邀國防部長嚴德發出席

台、美列為年度重要軍事交流的「美台國防工業會議」，已排定十月廿八日至卅日在美國馬里蘭州首府安納波利斯登場，雙方官員出席層級備受關注。據悉，主辦單位美台商會日前已寄送邀請函，給數度表達參與意願的國防部長嚴德發，如嚴得以出席，將打破近十年我方參訪團多由國防部上將副部長率團的慣例。

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家暴防治20週年》子女虐老 案件翻倍

家庭暴力防治法上路滿廿週年，據衛福部統計，台灣每年通報案件約十三萬件，其中親密伴侶間暴力佔最多、達五十五％，更值得注意的是，有一成五是「兒女虐待父母」，且近年通報數字快速成長，從每年通報約三千件、增到約八千件，從疏忽照顧、遺棄到動手暴力討錢、施虐等各種狀況都有。

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張忠謀：中國扶植半導體 有無獲利打問號

台積電創辦人張忠謀昨表示，半導體將持續發展和創新，透過政府扶植與投資的國家有中國與阿布達比，但目前這兩國的半導體業者，「到底誰獲利或有沒有獲利都不知道」。

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蘋果日報

趨勢調查 豪砸20萬辦趴 3.6萬童搶進貴族私小 上流兒童揭密

作家吳曉樂在其小說《上流兒童》，描寫大人為躋身上流社會，想方設法把小孩送進私校，掀起親子教育的話題。《蘋果》近日也直擊台中1所高級幼兒園校門前，短短30分鐘內，至少3輛保時捷、2輛賓士休旅車、2輛BMW休旅車前來接小孩，這些「上流兒童」不只教育「贏在起跑點」，高額教育費用也「篩選」了部分同儕，甚至有家長砸20萬元為孩子舉辦炫耀生日派對，大手筆寵兒令人咋舌。教育部統計也顯示，讀私小的學童去年已來到3.6萬多人創新高。

關西機場恐封整月 458台人慘困日本

日本25年來最強颱風「燕子」前天掃過四國和近畿地區，造成11死、470傷。因跑道淹水和連外橋樑被撞斷，受困關西機場的8000人，昨陸續由巴士和船隻運送脫困。遭歷來最嚴重打擊的關西機場運作已癱瘓。共同社報導，跑道和航站大廈復用可能需一周，連外橋樑更面臨長期不能全面使用。國泰航空內部通知披露，關西機場可能要封一個月。

聯合報

扁屢踩保外就醫紅線 法務部中監：不違法

日本產經新聞五日頭版頭條刊登前總統陳水扁的專訪，這是陳水扁又一次突破保外就醫的行動限制，以變相接受外媒訪問的方式，評論政情。不過法務部中監卻表示，「扁非主動，不作處置」。

高齡化+小家庭 老人保護案件激增

衛生福利部發現近五年老人保護案件，從過去三千多件激增到七千多件，分析原因與高齡化及小家庭增加有關，家庭照顧者壓力大、增加家暴風險，衛福部未來將透過大數據分析出家庭風險因子，及早介入並預防家暴。

中國時報

高速船、巴士接駁 5000旅客緊急撤離

超級強颱燕子重創西日本！大阪、京都四處可見怵目驚心的慘狀，日本當局昨日出動了3艘高速船，將受困在關西機場的5000名旅客輸運到神戶機場，乘船處出現千人以上的長龍。據了解，受困的台灣旅行團目前都在領隊帶領下改其他航線回台。受創嚴重的關西機場則最快需要1周才會恢復正常。

2000億清單瞄準陸民生消費品 美核彈級關稅最快本周引爆

美國針對大陸2000億美元商品的「核彈級」徵稅計畫，最快本周將引爆。綜合外電報導，美國總統川普已告訴助手，等公眾意見徵詢期於9月6日結束後，他準備馬上啟動針對大陸商品2000億美元的徵稅計畫，稅率從10％提高到25％，其中包括大量的民生消費品。若該計畫實施，再加上已上路的針對大陸500億美元商品徵稅計畫，總共將占美國對陸進口商品總額的一半。