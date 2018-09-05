衛武營納入國家表演藝術中心 北中南3大藝文場館成形

文化部長鄭麗君將衛武營國家藝術文化中心模型交給國家表演藝術中心董事長朱宗慶，象徵文化部移交衛武營納入國家表演藝術中心。（記者陳文嬋攝）

2018-09-05 23:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕文化部打造全球最大單一量體劇院衛武營國家藝術文化中心，9月10日將納入國家表演藝術中心營運，文化部長鄭麗君5日提前南下主持移交典禮，她表示，衛武營可望成為亞洲文化新地標，北中南3大國家級場館串聯，帶領台灣表演藝術航向世界、邁向新的里程碑。

文化部長鄭麗君5日將衛武營建築模型，交給國家表演藝術中心董事長朱宗慶，象徵衛武營國家藝術中心移交國家表演藝術中心，高雄代市長許立明、立委許智傑、邱志偉一同見證。

文化部長鄭麗君表示，31年前台北國家兩廳院完工，台灣有了國家級的藝術場館，但藝術不能重北輕南，南台灣民眾也應該有做夢的權力，2003選定曾是軍事基地的衛武營，透過中央與地方攜手合作，歷時15年建設、斥資百億元，讓衛武營如期如質完工。

鄭麗君引用劇場家聶光炎的話，「劇場就是千千萬萬個折磨，只為換取片刻的迷人」，強調衛武營的完工，象徵高雄從工業大城蛻變為文化大城，也代表台灣藝術與世界接軌的決心。

她對於國家表演藝術中心董事長朱宗慶喊出衛武營開幕1年要吸引25萬人次，率先號召企業、大學各界組成衛武營的聯誼會，更帶來明年國家表演藝術中心預算創新高17.5億元的大禮，強調文化部將全力支持，成為國家表演藝術中心強力後盾。

鄭麗君指出，去年透過前瞻基礎建設計畫投入4年超過36億元預算，協助各地方政府的藝文場館軟硬體設施升級，也將導入藝術總監制度，讓各地文化場館從過去行政管理導向轉型為專業管理導向，與國家表演藝術中心一起完備藝文生態性，讓台灣藝術夢想大步前進。

高雄代市長許立明表示，高雄重要軸線捷運橘線串聯藝文據點，包含駁二藝術特區、高雄海洋文化及流行音樂中心、至德堂等，衛武營完工成為最亮麗的點，終於連成最美麗的一條線，市府團隊努力12年夢想成真。