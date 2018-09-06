九鵬基地遭賊剪斷電纜 全區斷電險釀國安危機

九鵬基地營區遭賊剪斷電纜，全區一度斷電。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-06 00:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣飛彈研究重地「中科院九鵬基地」，6月間曾出現疑似匪諜人員潛入基地外圍窺探遭逮捕，不料上個月又出現2名竊嫌，在同一處營舍盜剪電纜，造成基地全區一度斷電30分鐘，經屏東憲兵隊調查逮回林姓、陳姓2名嫌犯，訊後發現是毒蟲缺錢花用，但重要基地一再發生類似情況，讓軍方相當頭痛。

位在恆春半島東岸的「中科院九鵬基地」，一直是中國極有興趣偵搜的要塞，6月偽裝盜竊電纜的犯嫌遭逮捕後，後來在其家中搜出不少空拍機、無線電等物品，這次基地再遭剪斷主要電纜，造成基地全區停電30分鐘，再次引發軍方關注。

調查單位指出，上月中接獲九鵬基地通報，指供應基地主要電力的纜線遭剪斷，全區電力一度中斷近30分鐘，基地人員當時透過廣播系統嚇阻2名嫌犯繼續破壞，但從山區趕 去逮人已經來不及，而主要纜線位在地下，一般竊賊難以發現也不敢挑戰高壓電，引發「難道又有諜報人員」的疑慮。

軍警檢調單位調閱周邊監視器車牌影像，並對現場所遺留犯案工具送鑑定，確認林、陳2嫌都是住在恆春半島的老毒蟲，初步排除從事諜報工作疑慮，2嫌坦承因缺錢花用，知道九鵬基地外圍營舍官兵人數少，便計畫進入九鵬基地內竊取電纜變賣現金，不知道竟剪到主要電纜。

林、陳2嫌訊後依違反「國安法」及「刑法竊盜罪」函送屏東地檢署偵辦；軍方表示，九鵬基地外圍營舍數量龐大，近年大多未進駐官兵，但演訓期間及管線都會經過，類似盜竊情況對國安影響甚鉅，將加強周邊巡察工作，民眾如發現可疑人士，請協助轄區警方通報。

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九鵬基地主要纜線竟遭竊嫌盜剪。（記者蔡宗憲翻攝）

九鵬基地外圍營區遭潛入剪電纜。（記者蔡宗憲翻攝）

九鵬基地外圍營區遭潛入剪斷主要電纜。（記者蔡宗憲翻攝）

九鵬基地外圍營區遭潛入剪斷主要電纜。（記者蔡宗憲翻攝）

九鵬基地外圍營區遭潛入剪電纜，竊嫌逃走留下工具。（記者蔡宗憲翻攝）

九鵬基地營區又遭剪電纜。（記者蔡宗憲翻攝）