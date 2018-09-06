全國首座 高市鳳山溪再生水廠完工

全國首座高市鳳山溪再生水廠完工。（記者陳文嬋攝）

2018-09-06 00:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首座高市鳳山溪再生水廠已完工，日供水2.5萬噸給產業，尤其再生水導電度僅25至26，品質遠優於自來水，明年8月擴充可達4.5萬噸，相當於臨海工業區2成需水量，宛如都市中的小水庫，降低產業用水風險。

內政部全國推動6座再生水廠，高市府團隊跑第一，首座鳳山溪再生水廠已完工，採BTO方式興建完成，園區打造藍鯨意象，朝向觀光工廠營運，規劃再生水廠、水科技教育館，開放民眾參觀、戶外教學。

水利局指出，鳳山溪再生水廠已完工，每天生產2.5萬噸再生水，提供臨海工業區內中鋼及中鋼鋁使用，明年8月擴充達日供水4.5萬噸，相當於臨海工業區2成需水量。

市府委外經營團隊藍鯨水科技表示，再生水廠將污水處理廠的放流水，經過砂濾、UF膜、RO逆滲透過濾，生產的再生水導電度僅25至26，比再生水100以下標準更嚴格，遠低於自來水200以下標準，導電度、濁度、硬度等均優於自來水。

藍鯨水科技指出，以最大客戶中鋼產業而言，製程必須將自來水變成軟水後才能使用，再生水品質更好，產業省下製水成本，且水量穩定不怕缺水，願意以每度18.8元購買再生水，比自來水價格更高，凸顯再生水受到產業肯定。

水利局催生第2座臨海再生水廠，將力拚111年營運供水，規模比鳳山溪再生廠更大，2廠總計日產再生水達10萬噸，約佔臨海工業區4成水量，提供穩定的工業用水。