Hen可以！石門水庫水位站高高 滿載發電大賺綠能財

石門水庫大壩水位在滿水位徘徊，透過滿載發電大賺綠能財。（資料照）

2018-09-05 22:36

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫受益低壓帶所帶來的有效降雨，讓大壩水位達到滿水位245公尺以上，連日來，水利署北區水資源局謹慎操作，透過滿載發電產生的電力，包括石門、義興電廠合併發電約2000萬度、收益約3000萬元，堪稱因為下雨大賺一筆綠能財。

截至5日晚上9點，石門水庫大壩水位245.01公尺，蓄水量1億9921萬噸，蓄水率100％，這也是近半年來、繼今年2月26日滿水位的最高水位，連帶今年下半年供水壓力已稍為減輕。

北區水資源局副局長張庭華表示，今年初石門水庫水位多次達到滿水位，歷年最高水位是在去年11月29日創下水位245.23公尺，雖然近日水位同樣在滿水位徘徊，不過時值汛期期間，石門水庫維持在高水位必須更為謹慎。

張庭華說，石門水庫每年周轉率需達到4次才能滿足大桃園及新北板新等地區用水，受到上游沖刷下來的泥砂淤積等影響，石門水庫庫容縮減，目前僅剩1億9921萬噸，集水區平均約3個月沒有有效降雨，就會導致供水壓力吃緊，為讓珍貴的水資源留在庫區，同時確保石門水庫大壩安全，北水局在操作上盡量不輕易調節性放水，而以滿載發電和永久河道放流口（PRO）放水，來調節水位。