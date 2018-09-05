醫病》用氣功治乳癌後 半百婦人昏迷、嘔吐

2018-09-05 23:36

〔記者王捷／台南報導〕林姓婦人2年前就發現左側乳房有硬塊，為不讓孩子擔心逃避就醫，還誤信友人建議，迷信打坐、氣功治乳癌，直到意識昏迷、嚴重嘔吐，住院檢查才發現癌細胞已擴散至骨頭及肝臟，並產生嚴重的高血鈣及肝功能異常。病人以口服化療藥物合併抗賀爾蒙藥物治療，但治療半年控制仍不理想，後來改採新一代口服標靶藥物，指數逐漸降低，精神也變得更好，目前穩定回診中。

成大醫院血液腫瘤科醫師蔡瑞鴻說，早期乳癌以手術切除為主，若癌細胞擴散到骨頭、肝臟、肺臟等的第四期癌症，要使用全身性藥物治療及症狀控制，其中針對賀爾蒙受體陽性的轉移性乳癌病人，近3年來有口服標靶藥物「細胞週期蛋白依賴性激酶抑制劑CDK 4/6 inhibitor」成為治療的重要選項。

相較於傳統單用芳香酶抑制劑的治療，新的口服標靶藥物效果相當顯著，根據國外大型的臨床試驗結果，新藥族群的有效控制存活期從原本約14個月一舉提升到24個月，期間完全不需要化療。

傳統全身性藥物以化療為主，這讓很多患者退避三舍，聞化療而膽寒；但現今藥物相當進步，副作用比以往更低，效果更好，也有很多新的止吐止痛的藥物，還有病友支持團體，讓抗癌不再孤單。

蔡瑞鴻也指出，癌症治療近年來已有長足的進步，個人化及精準醫療的應用也讓治療的副作用越來越小，療效越來越好；因此他提醒切勿諱疾忌醫、鴕鳥心態，並應接受正規治療，以免延誤治療時機。