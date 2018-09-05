中壢元化路地下道 22日起封閉前站往後站機車道

中壢元化路地下道分階段永久封閉，圖右前站往後站的機車道22日起先行封閉。（記者李容萍攝）

2018-09-05 22:18

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部鐵道局北部工程處因應闢建機場捷運延伸至A23中壢火車站的站體工程，緊鄰中壢車站、連接前後站的元化路地下道將分階段永久封閉，鐵道局近日在地下道兩端高掛紅色布條提醒用路人，從前站往後站的機車道率先22日起封閉，而後站往前站的機車道和雙向的汽車道，也將分階段封閉，實施日期將另外公布。

市府交通局為降低元化地下道永久封閉帶來的交通衝擊，與鐵道局共同合作將中新地下道拓寬為雙向6車道作為替代道路，已於8月中旬通車，請用路人先行改道避開元化地下道施工路段。

交通局表示，民眾若由平鎮北上要穿越鐵路往來中壢前後站，可由環南地下道、中豐陸橋、龍岡地下道等先行改道，若您由內壢南下，可由普忠地下道、中原陸橋、中新地下道先行改道。

若民眾仍需行駛元化路，並行經施工區域周邊範圍，建議行駛的路線，從前站往後站，可於元化路中山路口右轉中山路，左轉延平路，左轉康樂路由龍岡地下道穿越鐵路；或於元化路中山路口左轉中山路，右轉長江路，左轉中和路，右轉中新地下道穿越鐵路。

若從後站往前站，可於健行路中北路口右轉中北路，左轉新興路194巷，右轉新興路，左轉中新地下道穿越鐵路；或於健行路中北路口左轉中北路，右轉龍岡路由龍岡地下道穿越鐵路。

中壢元化路地下道分階段永久封閉，圖右前站往後站的機車道22日起先行封閉。（記者李容萍攝）

中壢元化路地下道分階段永久封閉，圖右前站往後站的機車道22日起先行封閉。（記者李容萍攝）

中壢中新地下道開放雙向共6車道。（記者李容萍攝）