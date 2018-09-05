自助餐老闆手抖僵硬以為五十肩 竟是罹患巴金森氏症

2018-09-05 22:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕54歲的沈姓自助餐老闆手抖、僵硬，以為是五十肩去推拿無效，拖了1年多直到手抖到不能炒菜、端菜又走不穩才就醫，發現罹患巴金森氏症，服藥5年後反應不良，再接受深層腦部刺激術，幾乎重回發病前能活動自如，能好好工作，現在他早晚散步復健、多與人聊天、爬山出遊，希望延緩惡化。

中國醫藥大學附設醫院神經內科醫師呂明桂指出，巴金森氏症是運動神經系統退化性疾病，腦黑質體中製造多巴胺的細胞退化，出現僵硬、顫抖及行動遲緩等症狀，臨床以用藥緩解症狀為主，但隨著神經持續退化，藥效減退會出現肢體如起乩般顫動或開關反應，可評估做深層腦部刺激術。

深層腦部刺激術是將電極導線植入顱底視丘下核，經皮下延長導線連結到鎖骨下的神經刺激器，電刺激腦神經迴路，調節運動功能，減少肢體僵直、顫抖，中國附醫神經外科醫師鄭宇凱說，手術必須術前定位好位置，將導線置入顱底，避免傷及血管、神經，減少出血、感染風險，健保從2015年部分給付。

沈先生罹患巴金森氏症第2期（最嚴重為5期），他說服藥一開始效果很好，後來藥效僅維持2小時手就抖個不停，走路僵直如機器人、講話也不清楚，但又害怕腦部手術，又拖了1年多才在今年1月決定開刀，現在術後藥量減半，講話也清楚、手腳靈活、走路有力、顫抖改善8成，勇於出門也恢復社交活動。

呂明桂說，巴金森氏症有早期症狀包括嗅覺改變、便泌、晚上睡覺躁動、情緒不穩，很多人忽略，如果能早期就醫，不要等到出現僵硬、抖動等身體症狀，治療更好，更能延緩惡化，而且也不是每個人都會惡化到臥床，只要能配合治療和復健，也能持續活動。