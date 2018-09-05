台中登革熱新增6例 衛生局：新光里婦人未故意隱瞞不罰

台中市加強噴藥滅蚊。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-05 22:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中登革熱燒不停，已進入第2波社區疫情！台中市再新增6例登革熱確診病例，累計46例，這次新增太平新光里個案是開心農場的承租戶，早在15日發病，應是該里最早發病病例，成為該里群聚感染起源，該里已有12人發病，列為疫情熱區。

太平新光里首名發病個案是60幾歲婦人，上月15日發燒、腹瀉，誤認為是感冒，曾就醫治療後康復，8月25日在開心農場承租戶電話疫調追蹤時未說出罹病，本月2日針對新光里進行確診病例居地擴大400公尺疫調及孳清時，婦人才想起有症狀，經勸導後就醫採檢，4日確診，

衛生局指出，台中市傳出首例登革熱疫情是上月20日，婦人15日發病時有發燒、拉肚子，無典型症狀肌肉關節痠痛、後眼窩痛，在疫調時可能是沒想到與登革熱有關，並非故意隱瞞病情，不會依傳染病防治法開罰。

台中市新增病例為3女3男，40多歲至70多歲，3人來自太平區新光里，除了其中60幾歲是該里最早發病的開心農場承租戶，其餘都與住在同里發病個案附近，還有2人是太平永平里、大里新仁里，是該里首例，另1名霧峰區萬豐里病例則曾在大里活動被感染。

台中市全區都是登革熱高風險區，除了大里開心農場、內新市場，也已引發第2波群聚感染，有大里祥興里為熱區，太平區迄今也累計12例本土登革熱病例，其中7例居住新光里，目前該里已列為疫情熱區。

衛生局表示，46例登革熱病例已有38位康復，其餘8人持續觀察與治療中，強調近期新增的本土登革熱個案仍集中在大里區開心農場周邊及太平區新光里，疫情並未失控，目前NS1快篩院所累計112家，快篩院所均已陸續掛上紅布條識別，供民眾進行快篩。

衛生局說，在防疫人員到個案活動地周邊進行病媒蚊調查發現，社區巷弄中仍有廢棄物或積水容器，這些孳生源如未及時清除都有可能成為疫情的潛在威脅．再次提醒應澈底落實「巡、倒、清、刷」，主動巡視戶內外積水容器，將積水倒掉，不要的容器予以清除，留下的器物也要刷洗以去除斑蚊蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，避免病媒蚊孳生。