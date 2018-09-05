好康！中壢中興巷都更基地 96停車格這2個月停免費

中壢區中興巷公辦都更基地完成地上物拆除，短期提供停車場使用。（記者李容萍攝）

2018-09-05 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢國小北側、原中壢警察宿舍的中壢區中興巷都市更新基地，基地已在8月底完成地上物拆除，預計明年5月取得建照後動工，由於距離建築物開工還有一段時間，經評估闢建臨時收費停車場供市民使用，共96格停車位，原訂9月14日開始收費，市長鄭文燦5日下午主持都更說明會時加碼利多，宣布9、10這2個月停車都免費。

此停車場位於中壢區中榮路，未來11月收費將比照周邊路外停車收費，停車費率每小時30元，收費時間上午7點至晚上8點，夜間不收費。

鄭文燦表示，中壢區中興巷公辦都更案為市府第一個公辦都更基地，基地地處中壢的精華地段，市府以都市更新方式公開招商，由昇陽建設企業股份有限公司為此案實施者，投資金額約12億8400萬元，預計明年5月取得建照後開工，最晚2021年12月完工。

此基地規劃兩棟地上19層、地下3層的建築物，總樓地板面積約8911坪，市府預計取得94戶的社會住宅，保留部分提供給警、消人員居住，提供728坪樓地板面積的公益設施，規劃中壢派出所、市民活動中心及樂齡學習中心。

鄭文燦提到，市府推動「前站更新，後站翻轉」計畫，將加強中壢里、中榮里及中建里各項建設，未來成為前站更新的示範指標，經過都更計畫和捷運通車，串連前、後站，提升生活機能，讓人潮回流，產生新的商業活動和生活圈。

他舉例市府推動中壢國小校舍改建計畫，預計經費約4億6000萬元，也投入約4億3000萬元興建地下停車場，規劃小客車415席、機車286席的停車空間，並增設藝術中心，提供市民藝文活動空間，再現中壢國小百年風華；另外，活化中壢警分局舊宿舍及中壢國小宿舍群，預算約22億元，未來將委外營運，結合2個宿舍群的優點，成為文化觀光亮點；中壢第一市場考量機場捷運安全暫時停工，將於改變工法後繼續興建。