醫病》變性手術後性情大變？ 醫：目前無明顯證據

2018-09-05 20:34

〔記者林惠琴／台北報導〕新北市陳姓男子接受變性手術後突然性情大變，在幼稚園當眾脫褲、手摳下體，甚至逼孩子嗅聞碰觸下體的手，動手玩弄小孩的生殖器。精神科醫師推估，可能是「性偏好症」所引起，利用異於正常性交的方式來發洩性慾，再犯率高，應該接受專業處遇治療。

楊聰才診所院長楊聰財表示，目前並無明顯證據顯示，成功的變性手術會造成性格出現變化。

國內變性手術權威、新北市加妃整形外科診所院長王茂山也指出，自己曾經接觸的個案，均未發生性情大變的情形，有些人會領養小孩，也對於孩子都關愛萬分。

不過，楊聰財指出，醫學研究發現，生理與心理性別不一致的人，屬於「性別不悅症」，這類族群50%以上有潛在的情緒障礙，容易出現焦慮、憂鬱、憤怒、生悶氣與有壓力等負面情緒。

以國內來說，要接受變性手術，至少要通過2名精神科醫師評估2年，但楊聰財說明，術後仍應要持續追蹤精神與心理狀態，否則除了自己的生理變化外，另一半與其他人因為不一定能夠完全接受，對自己的態度也可能發生變化，面對這些問題，當事人均需持續調適，若適應不良，恐就會出現負面情緒。

而楊聰財解釋，「性偏好症」就容易發生在有負面情緒的人身上，利用異於正常性交的方式來發洩性慾，可能透過觸摸、暴露等形式，例如在大眾交通工具上，經由磨蹭別人幻想正在進行性交，藉以達到快樂。若接受專業司法鑑定證實如此，通常再犯機率高，必須進行專業處遇治療，達到避免再犯。