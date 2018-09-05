健身教練捐髓救罕病童 肌肉健壯未影響

2018-09-05 23:52

［記者黃旭磊／高雄報導］健身教練捐骨髓給罕病童，身材保持精壯並為對方打氣。

洪文彬（44歲） 為第50屆亞洲盃健美錦標賽、65公斤羽量級銅牌，經採集並移植造血幹細胞（俗稱捐骨髓）給1名骨質石化症罕病寶寶，兩人於本週見面，洪文彬贈送對方6公斤重啞鈴，鼓勵病童多運動。

骨質石化症為先天骨質再吸收障礙疾病，患者蝕骨細胞功能缺損，引發骨質重生及破壞機制不平衡，常發生骨髓閉塞、骨頭易脆及造血功能異常，俗稱病童為「大理石寶寶」。

洪文彬曾蟬連3屆總統盃健美冠軍，並多次拿下全國運動會健美賽獎牌，他回憶，2005年與妻子侯佩鈺到楠梓區量販店購物，遇到志工宣導骨髓捐贈，因侯佩鈺為B肝帶原者，僅填資料並抽血建檔後離開，沒想到3年後接到血型吻合的配對通知。

洪文彬說，「一開始以為是詐騙電話」，志工多次來電並登門說明將捐髓給大理石寶寶，情況緊急，為救命馬上答應捐贈。

手術後，洪文彬迅速恢復體力，重回健身教練行列，至於病童恢復健康，要求父母陪伴找尋救命恩人，兩人多年後見面互相勉勵，病童感謝移植造血幹細胞找回生機，洪文彬則為小生命健康，無比歡欣。

捐髓故事被拍成公益微電影「阿孫要配對」，鼓勵民眾挽袖救人，別讓病友孤單對抗疾病。

慈濟醫院表示，洪文彬曾因訓練傷到坐骨神經，痛到無法走路，抽取骨盆骨髓細胞，仍不至於影響工作與坐骨神經，而部分血癌病患使用化學療法仍無法改進，接受造血幹細胞移植成了最後希望。