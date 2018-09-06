專業攏係假？網友踢爆「知識型」美妝網紅經歷疑造假

美妝保養「Dr. Ivan 6」上月底上傳了1支解釋美妝保養觀念的影片，影片中許多敘述都被網友挑出錯誤。（圖擷取自「Dr. Ivan 6」YouTube）

2018-09-06 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber產業近年來蓬勃發展，也誕生了不少「知識型」的YouTuber，今日有PTT網友自行蒐集資料後踢爆，過去1年內快速竄紅的知名「博士級」美妝保養YouTuber「Dr. Ivan 6」，有學經歷造假、分享錯誤保養知識之嫌，不少網友看到後都表示，自己已經被誤導了很久。

「博士級」YouTuber 經歷疑似造假

根據PTT網友整理，自稱為「博士級YouTuber」的「Dr. Ivan 6」，在YouTube資訊欄內的學經歷為「13年彩妝、保養品研發經驗」、付費平台pressplay的簡介為「12年彩妝、保養品研發顧問經驗」，但網友搜尋他PTT的帳號，發現「Dr. Ivan 6」在2017年在PTT家教版上徵求影音剪輯的技能交換時，內文透露他當時為32歲，網友推算，假如他真的有12年的保養品研發顧問經驗，等於他從19、20歲就開始當保養品顧問，「天資相當聰穎」。

但網友Google搜尋「Dr. Ivan 6」的本名後發現，研究所、博士班系所都與美妝保養不太相關，其中博士班就讀交大應用化學系，根據在PTT交易考試用具的紀錄，美容乙級證照也大約是2016年才考過，而過去有網友詢問學歷與論文是否與美妝保養相關時，「Dr. Ivan 6」則從未正面回應。

分享美妝、保養知識錯誤 屢掀爭議

YouTuber「Dr. Ivan 6」早在今天被網友踢爆學經歷疑似造假之前，其實就有過不少爭議，過去教學網友如何處理痘痘的影片，曾被知名皮膚科醫師邱品齊指正，不應自行亂擠痘痘，把治療痘痘當兒戲，「Dr. Ivan 6」還嗆邱品齊是「1個很愛神化皮膚科的西醫師」，遭到網友砲轟。

上月底「Dr. Ivan 6」上傳了1支解釋美妝保養觀念的影片，影片中敘述「大部分的美白產品都會加少許濃度的A酸，來幫助美白的吸收力」、「熊果素不能在白天使用」、「美白產品的色粉粒子會卡在角質層內，造成皮膚反黑」等觀念，都被網友挑出敘述有誤。不少網友、專家都認為，「Dr. Ivan 6」如果本身專業知識不足、時常「口誤」，不應一再傳播錯誤知識誤導民眾，不懂的民眾可能會因為用了錯誤的方法保養，讓皮膚越來越差。

「Dr. Ivan 6」臉書道歉：影片缺失處理疏忽

「Dr. Ivan 6」4日也在臉書粉專po出一篇道歉文，強調「身為意見領袖，對於這次影片的缺失及處理上的疏忽，我感到非常抱歉」，指稱是「太過急於說明......卻忽略了即時調整影片的重要」，「造成諸多源自舊影片中的資訊錯誤傳遞」！

臉書上有網友質疑「Dr. Ivan 6」的專業，但也有死忠網友出面護航，要求「不喜歡」的網友自行取消訂閱。

「Dr. Ivan 6用科學研究美學」臉書粉專貼文：