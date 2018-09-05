顧癌癱爺顧胞妹 高中生半工半讀扛家計

2018-09-05 22:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「阿公生病了，換我照顧他！」17歲少年從小由外公開計程車獨力養育他和妹妹，外公因此曾獲模範父親，現在癌末臥床，忻哲一肩扛起家計，半工半讀，包辦照顧外公生活起居又顧妹，去年獲得群園基金會孝德金質獎，還學會煮咖啡、吹薩克斯風，將來要當咖啡師、街頭藝人，樂觀正向。

忻哲的父母從小失聯，由外公撫養長大，小六時外公罹胃癌、大腸癌，國二時就臥病在床，忻哲一手包下照顧阿公和妹妹的責任，高職就讀夜間部餐飲科，白天在咖啡廳打工，晚上上課，一萬初的打工薪資全用來租屋照顧外公費用，沒有年輕人的叛逆和怨言，俊秀、靦腆的他只說「以前阿公照顧我，現在照顧他是我的責任！」

即使家庭破碎貧困，忻哲仍然樂觀向上，在樂愛生命基金會的幫助下到咖啡廳打工、學煮咖啡，煮的咖啡又香又醇，大受客人好評，拉花也一級棒，曾是國中管樂隊擔任蕯克斯風手的他，在基金會提供樂器下持續學習，也多人騎單車環島表演，未來要考咖啡師和街頭藝人，貧困少年將闖出一片天。

就讀高三園藝科的玹翊來自單親家庭，由媽媽獨力撫養她和妹妹，國中時在設計展現天賦，國三參加台中市技藝競賽獲獎，但為了家中經濟，改讀媽媽期望的園藝科且學雜費全免，仍努力向學，投入園藝設計領域，也幫農會推廣農業，代表學校比賽，去年獲得慧德金質獎，她體認到要改變現狀，就要更努力學習才會更好。

就讀清泉國中的辰嘉也獲得慧德金質獎，她的父母教育開放，她從小沒上過安親班、補習班，功課仍名列前矛，把握學校資源，在校認真學習課業，社團學畫畫到參加全國美展初賽獲獎，體育打球也不輸人，自主學習、安排時間，全能發展。

今年群園基金會舉辦第四屆大台中少年英雄獎今天宣佈甄選開跑，3名金質獎得主現身分享經驗，鼓勵更多少年無畏挫折，堅持夢想，成為少年英雄。