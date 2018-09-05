精品大吹藝術風 台灣在地壁畫家紀人豪首度與飯店跨界合作

晶華酒店今年邀請藝術家來為麗晶之夜站台，在麗晶精品打造藝術工作室，民眾可近距離看見藝術家創作過程，還能一起創作。（記者蕭玗欣攝）

2018-09-05 22:47

〔記者蕭玗欣／台北報導〕飯店大吹藝術風，晶華酒店一年一度的「麗晶之夜」今天登場，有別於以往邀請名模穿帶精品走秀，今年首度嘗試跨界合作，請來台灣在地壁畫創作家紀人豪及英國新銳畫家，以「星河-時空璀璨之旅」為主題，將麗晶精品打造成藝術長廊，感受時尚與藝術的跨界融合。

「麗晶之夜」今晚登場，晶華酒店今年邀請曾受法國精品HERMÈS邀請、在「奇境漫遊」展覽台北站大放異彩的壁畫藝術家紀人豪，以及同樣來自台灣的金屬藝術創作者李昕、搭配Gareth Bunting及Nearski兩位英國新銳畫家，打造出結合藝術、時尚、音樂與食藝的大型派對。

紀人豪是土生土長的台灣人，從小就在高雄長大，高中、大學唸的都是設計科系，在駁二特區、高雄街頭牆上都能看見他的作品，這次他與晶華酒店合作，首次為飯店佈展，還和台灣的金屬藝術創作者李昕、Gareth Bunting及Nearski兩位英國畫家在晶華酒店B2成立一個「藝饗時光-共享藝術工作室」，讓民眾一邊逛精品，也能近距離看見藝術家創作。

紀人豪表示，這次入口處的布幕裝置是用視覺錯視的手法呈現空間轉換的扭曲感，參觀者宛如掉入星際黑洞，開始一場未知的時間旅行。；地下一樓的商場長廊有一座時空隧道，以光線創造出行徑於時空間的光速感，隧道中的藝術畫作是一幅一幅穿越時空時的人生片段，商場中心點擺設的星際海底酒吧，象徵空間和時空顛倒錯亂。