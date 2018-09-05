再跨一大步！新竹市價購取得公道三新闢道路安置基地

新竹市政府推動公道三新闢道路計劃，近期完成向新竹縣府價購2354坪的安置基地，下週就會進行安置基地的整地和公共設施工程。圖為安置基地的現況照。（記者洪美秀攝）

2018-09-05 23:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府推動懸宕27年的竹光路銜接景觀大道的公道三計畫道路闢建，除已通過內政部都委會審查並發佈實施，為協助被徵收戶在附近配回土地蓋房子，市府也在公道三計畫道路附近向新竹縣府以7.4億元，價購2354坪安置土地，預計下週進行安置基地的整地及公共設施闢建工程，年底完成配蓋地的取得作業。

新竹市府推動銜接竹光路與景觀大道的公道三新闢道路，歷經多任市長、長達27的抗爭、溝通、協調，終於在今年3月底通過內政部都委會審查，並在5月底發佈實施，讓總長560公尺，寬30公尺的公道三新闢道路終於能順利推動。

市府工務處粗估，公道三新闢道路的工程費約2.74億元，道路徵收及補償費約9.76億元，總計12.5億元，道路行經的住家有202名地主及76戶，市府經半年家戶拜訪，獲得9成以上住戶同意支持，並提出安置計畫，包括「以地換地」，或領取徵收補償費等。

為讓公道三新闢道路順利推動，市府已在公道三計畫道路附近，完成向新竹縣府價購安置基地的相關作業，包括花費7.4億元、取得安置基地2354坪的用地，下週也會進行安置基地的整地及開闢8米寬、220公尺的基地道路，並進行相關公共設施工程，做為未來被徵收戶配蓋地之用。

市府都發處表示，公道三新闢道路年底會完成安置基地的取得作業，明年2月啟動被徵收戶的安置計畫公聽會，包括進行協議價購及徵收公告等，預計明年下半年啟動自動拆遷作業，接著就可進行公道三新闢道路的工程發包。

市長林智堅說，打通懸宕27年的公道三新闢道路工程，是他上任後積極推動的「一環二線三網」交通建設計畫，如今終於一步步完成，公道三新闢道路的開通，將成為竹市台一線重要的替代道路，且可加速西區與香山區的區域發展，提供用路人一條安全、便捷的外環道路。