天天吃好料》新竹Like.8 雞蛋仔濃濃蛋香

新竹市三民路和民權路口的「Like.8」雞蛋仔，選用上等雞蛋和香港蛋奶及麵粉調製而成，吃起來有濃濃的蛋香及奶香，吃起來外皮酥脆，內餡軟嫩。而巧克力雞蛋仔則有巧克力的香氣與口感。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］兩年前從香港引進台灣的「雞蛋仔」造成美食界風潮，取代台灣傳統雞蛋糕點心，香港「雞蛋仔」咬起來外皮酥脆，內餡軟嫩，常讓老饕無法抵抗，一顆接一顆吃起來，而新竹市的「Like.8」位在完工不久的隆恩圳民權路、三民路口，不大的店面，吸引不少人排隊買「雞蛋仔」，加上特調的黑糖黑豆漿豆花及牛肉、雞腿漢堡等輕食，已成為人氣店家。
香港「雞蛋仔」會成為高人氣小點心，就是因有濃濃的蛋香及奶香，Like.8店長徐繹說，店內的雞蛋仔採全雞蛋及來自香港的「蛋奶」加上完美比例的麵粉所調製，烤出來的「雞蛋仔」跟一般市面的不同，咬起來外皮酥脆，但內餡卻酥軟。
原味的雞蛋仔有焦酥感，而巧克力雞蛋仔吃起來有巧克力的香氣，又融合雞蛋味，很受年輕女孩喜愛，會讓人忍不住一顆接一顆的啃咬。
店名取「Like.8」與「來點吧」相近，徐繹說，一開始只是想取個好記的名字，沒想到與「來點吧」諧音相近，因為好記，更成為七月新竹市府舉辦的「新竹300博覽會」活動的人氣店家，活動期間每天都賣出近六百份雞蛋仔，加上店家鄰近巨城購物中心和隆恩圳三民路、民權路，有時也會有消費者點個「雞蛋仔」，就坐在隆恩圳吃起來。
店內除招牌「雞蛋仔」點心，還有特製的牛肉及雞腿經典漢堡，其中牛肉是採用上等的牛排嫩煎7分熟，搭配濃濃的起司醬和現炒青菜，包覆在烤過的竹炭漢堡內，咬起來濃濃的起司流下來，幾乎讓老饕無法抵抗。
同樣去骨雞腿牌，透過油炸及燜烤，保留雞腿肉的彈性及肉汁，搭配青菜和松露及蒜片，跟一般速食店的漢堡大不同，讓人吃起來大大飽足。
另外店內也有辣小雞腿、小雞翅和松露培根薯條等人氣炸物點心，雖走美式美食風格，但吃起來有別於一般炸物，有淡淡的薄荷味和松露香氣，會讓人吮指留香，愛不釋手。
徐繹說，雞蛋仔屬小點心口味，而牛肉、雞腿漢堡則可當正餐，特別的是店內還有一款特調的飲料黑糖黑豆漿豆花，採用上等黑豆磨製的黑豆漿，搭配黑糖及豆花，可說是絕配，在喝黑豆漿時還能吃到豆花從齒間滑過，很多消費者都說「從沒喝過這麼好喝的豆漿豆花」。
除在隆恩圳旁的開設like.8雞蛋仔，徐繹說，最近也取得市府的委外經營權，在香山海邊賞蟹步道的教育園區開設「17Like.8」，除與新竹市17公里的海岸線相呼應，更希望消費者「一起來點吧」，享受「雞蛋仔」的好滋味。
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新竹市三民路和民權路口的「Like.8」雞蛋仔，選用上等雞蛋和香港蛋奶及麵粉調製而成，吃起來有濃濃的蛋香及奶香，吃起來外皮酥脆，內餡軟嫩。而巧克力雞蛋仔則有巧克力的香氣與口感。（記者洪美秀攝）
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新竹市隆恩圳三民路與民權路口的「Like.8」店家，除有人氣「雞蛋仔」，還有特製的牛肉竹炭漢堡及去骨松露雞腿漢堡和松露培根薯條等人氣小炸物，都讓人吮指留香，愛不釋手。（記者洪美秀攝）
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新竹市隆恩圳三民路與民權路口的「Like.8」店家，除有人氣「雞蛋仔」，還有特製的牛肉竹炭漢堡及去骨松露雞腿漢堡和松露培根薯條等人氣小炸物，都讓人吮指留香，愛不釋手。（記者洪美秀攝）
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新竹市隆恩圳三民路與民權路口的「Like.8」店家，除有人氣「雞蛋仔」，還有特製的牛肉竹炭漢堡及去骨松露雞腿漢堡和松露培根薯條等人氣小炸物，都讓人吮指留香，愛不釋手。（記者洪美秀攝）
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新竹市隆恩圳三民路與民權路口的「Like.8」店家，除有人氣「雞蛋仔」，還有特製的牛肉竹炭漢堡及去骨松露雞腿漢堡和松露培根薯條等人氣小炸物，都讓人吮指留香，愛不釋手。（記者洪美秀攝）
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新竹市隆恩圳三民路與民權路口的「Like.8」店家，除有人氣「雞蛋仔」，還有特製的牛肉竹炭漢堡及去骨松露雞腿漢堡和松露培根薯條等人氣小炸物，都讓人吮指留香，愛不釋手。（記者洪美秀攝）
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新竹市隆恩圳三民路與民權路口的「Like.8」店家，除有人氣「雞蛋仔」，還有特製的牛肉竹炭漢堡及去骨松露雞腿漢堡和松露培根薯條等人氣小炸物，都讓人吮指留香，愛不釋手。（記者洪美秀攝）
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新竹市隆恩圳三民路與民權路口的「Like.8」店家，除有人氣「雞蛋仔」，還有特製的牛肉竹炭漢堡及去骨松露雞腿漢堡和松露培根薯條等人氣小炸物，都讓人吮指留香，愛不釋手。（記者洪美秀攝）
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新竹市隆恩圳三民路與民權路口的「Like.8」店家，除有人氣「雞蛋仔」，還有特製的牛肉竹炭漢堡及去骨松露雞腿漢堡和松露培根薯條等人氣小炸物，都讓人吮指留香，愛不釋手。（記者洪美秀攝）
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新竹市位在隆恩圳三民路與民權路口的「Like.8」雞蛋仔，常吸引很多年輕女生排隊購買，尤其吃起來酥脆軟嫩，常讓人忍不住一顆接一顆吃起來。（記者洪美秀攝）
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新竹市位在隆恩圳三民路與民權路口的「Like.8」雞蛋仔，常吸引很多年輕女生排隊購買，尤其吃起來酥脆軟嫩，常讓人忍不住一顆接一顆吃起來。（記者洪美秀攝）
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新竹市位在隆恩圳三民路與民權路口的「Like.8」雞蛋仔，常吸引很多年輕女生排隊購買，尤其吃起來酥脆軟嫩，常讓人忍不住一顆接一顆吃起來。（記者洪美秀攝）
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新竹市位在隆恩圳三民路與民權路口的「Like.8」雞蛋仔，常吸引很多年輕女生排隊購買，尤其吃起來酥脆軟嫩，常讓人忍不住一顆接一顆吃起來。（記者洪美秀攝）
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新竹市知名的雞蛋仔店最近也在香山賞蟹步道的教育園區內開了「17Like.8」，讓人可以一邊賞夕陽，一邊啖美食，是一大享受。（記者洪美秀攝）