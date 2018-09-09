天天吃好料》新竹Like.8 雞蛋仔濃濃蛋香

新竹市三民路和民權路口的「Like.8」雞蛋仔，選用上等雞蛋和香港蛋奶及麵粉調製而成，吃起來有濃濃的蛋香及奶香，吃起來外皮酥脆，內餡軟嫩。而巧克力雞蛋仔則有巧克力的香氣與口感。（記者洪美秀攝）

2018-09-09 09:04

［記者洪美秀／新竹報導］兩年前從香港引進台灣的「雞蛋仔」造成美食界風潮，取代台灣傳統雞蛋糕點心，香港「雞蛋仔」咬起來外皮酥脆，內餡軟嫩，常讓老饕無法抵抗，一顆接一顆吃起來，而新竹市的「Like.8」位在完工不久的隆恩圳民權路、三民路口，不大的店面，吸引不少人排隊買「雞蛋仔」，加上特調的黑糖黑豆漿豆花及牛肉、雞腿漢堡等輕食，已成為人氣店家。

香港「雞蛋仔」會成為高人氣小點心，就是因有濃濃的蛋香及奶香，Like.8店長徐繹說，店內的雞蛋仔採全雞蛋及來自香港的「蛋奶」加上完美比例的麵粉所調製，烤出來的「雞蛋仔」跟一般市面的不同，咬起來外皮酥脆，但內餡卻酥軟。

原味的雞蛋仔有焦酥感，而巧克力雞蛋仔吃起來有巧克力的香氣，又融合雞蛋味，很受年輕女孩喜愛，會讓人忍不住一顆接一顆的啃咬。

店名取「Like.8」與「來點吧」相近，徐繹說，一開始只是想取個好記的名字，沒想到與「來點吧」諧音相近，因為好記，更成為七月新竹市府舉辦的「新竹300博覽會」活動的人氣店家，活動期間每天都賣出近六百份雞蛋仔，加上店家鄰近巨城購物中心和隆恩圳三民路、民權路，有時也會有消費者點個「雞蛋仔」，就坐在隆恩圳吃起來。

店內除招牌「雞蛋仔」點心，還有特製的牛肉及雞腿經典漢堡，其中牛肉是採用上等的牛排嫩煎7分熟，搭配濃濃的起司醬和現炒青菜，包覆在烤過的竹炭漢堡內，咬起來濃濃的起司流下來，幾乎讓老饕無法抵抗。

同樣去骨雞腿牌，透過油炸及燜烤，保留雞腿肉的彈性及肉汁，搭配青菜和松露及蒜片，跟一般速食店的漢堡大不同，讓人吃起來大大飽足。

另外店內也有辣小雞腿、小雞翅和松露培根薯條等人氣炸物點心，雖走美式美食風格，但吃起來有別於一般炸物，有淡淡的薄荷味和松露香氣，會讓人吮指留香，愛不釋手。

徐繹說，雞蛋仔屬小點心口味，而牛肉、雞腿漢堡則可當正餐，特別的是店內還有一款特調的飲料黑糖黑豆漿豆花，採用上等黑豆磨製的黑豆漿，搭配黑糖及豆花，可說是絕配，在喝黑豆漿時還能吃到豆花從齒間滑過，很多消費者都說「從沒喝過這麼好喝的豆漿豆花」。

除在隆恩圳旁的開設like.8雞蛋仔，徐繹說，最近也取得市府的委外經營權，在香山海邊賞蟹步道的教育園區開設「17Like.8」，除與新竹市17公里的海岸線相呼應，更希望消費者「一起來點吧」，享受「雞蛋仔」的好滋味。

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