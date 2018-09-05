4年增6萬名額 林萬億：幼兒園公共化提升至4成

2018-09-05 19:25

〔記者李欣芳／台北報導〕托育政策催生聯盟昨天召開記者會呼籲政府要加速托育公共化，並指政府不能忽略解決教保人員低薪等問題，行政院政務委員林萬億今晚回應說，行政院通過的我國少子女化對策計畫，在0到5歲幼兒全面照顧方案中，仍是以擴大托育公共化為首要對策。教育部到109年將可增設公共或非營利幼兒園1247班，增加3萬4千個收托名額；110年到111年，預計再增設1000班，提供2萬6000個收托名額，合計未來4年內將增加2247班，6萬個公共化幼兒園名額。

林萬億說，4年後公共化程度會從目前的3成提升到4成，並優先協助無附設幼兒園的國小708校設立，達到校校均有幼兒園為原則，逐步達成2到5歲學前幼兒教育與照顧銜接國民義務教育的理想。

不過，林萬億也表示，我國幼兒照顧向私有化傾斜由來已久，要在短期內達到高度公共化，有其難度，因此，政府運用經費贊助與私立幼托機構、保母簽約的準公共化模式，來達成減輕家長托育費用負擔、穩定教保品質、提升家外送托率、提升教保人員的薪資的目標，托育政策催生聯盟擔心政府會為了提高托育準公共化的簽約率而犧牲教保人員的薪資，以上的政策目標並沒有改變。

林萬億表示，部分私立幼托機構教保人員薪資偏低是長期以來的問題，有些甚至僅達基本工資水準，部分薪資偏低的私立托嬰中心托育人員薪資要在短期內全面調高到2萬8千元，有其難度，尤其是那些原本就低收費、低薪資的托嬰中心，政府給與些許彈性空間逐步調薪，並不違反政策規劃始意。

他表示，政府希望以提升入園率來增加目前使用率偏低的私立園所，增加入園幼童數，提高園所收入，期盼園所增加的收益部分回饋給教保人員的薪資，走向良性循環。