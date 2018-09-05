北市牛肉麵評比揭曉！ 3家店拿到秘客評審特別獎

2018-09-05 22:10

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲上任後反對一次性活動，3年半前一上任即宣布取消台北牛肉麵節活動，台北市牛肉麵交流發展協會為讓牛肉麵再度吸引民眾，決定自辦「牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比」，評比結果今揭曉，共有34家牛肉麵店家獲獎，特別的是有3家店拿下秘客評審特別獎，分別為牛莊園牛肉麵、半島牛肉麵、津見坊。

台北市長柯文哲親自到現場頒獎，表示牛肉麵是台北指標美食，台北今年榮登米其林第30個指南城市，其中共有36家美食餐廳牛肉麵就占了8家，顯見牛肉麵在台北美食的地位，盼未來牛肉麵能繼續在台北發光。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，評比方式由美食專家、記者、部落客、素人至店家品嚐評比，依美味度、店內衛生和服務進行評比。

這次評比共吸引50家業者報名，經初選後有35家入圍，昨公布10家店獲最佳湯料獎、10家獲最佳麵條獎、11家店獲最佳環境服務品質獎，以及牛莊園牛肉麵、半島牛肉麵、津見坊3家獲秘密客評審特別獎。

牛莊園牛肉麵則選用雪花牛搭配濃郁鮮甜蔬果湯底熬煮；津見坊的湯頭全以牛骨熬煮，喝起來有濃厚的牛肉鮮甜味；半島牛肉麵主打不加味精、牛精、牛骨粉，完全以天然食材熬煮湯頭。

半島牛肉麵負責人張筆韜表示，店內牛肉麵湯頭由牛肉滷汁，以及番茄、白蘿蔔、牛大骨熬煮的蔬菜湯頭兩者混入製成，吃起來清爽不死鹹，歡迎大家品嚐。