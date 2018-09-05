昆蟲是作曲家 佳里蕭壠國際藝術村昆蟲行動KTV新奇有趣

《昆蟲行動KTV》由德國籍駐村藝術家Rico創作的聲音藝術裝置，新奇有趣。（記者楊金城攝）

2018-09-05 23:07

〔記者楊金城／台南報導〕聽昆蟲爬行觸發人工音樂，台南佳里蕭壠國際藝術村正展出《昆蟲行動KTV》，新奇有趣，這是德國籍駐村藝術家Rico Graupner創作的難得一見之聲音藝術裝置，將展出至9月23日。

文化部推動藝術村扶植計畫，因台南市文化局在佳里蕭壠、麻豆總爺國際藝術村經營6年成果豐碩，全台各地16個藝術機構今由藝術發展司副司長梁晉誌帶隊至蕭壠國際藝術村參訪交流，分享營運經驗，對Rico的《昆蟲行動KTV》、詹勳武的「莊周夢蝶」駐村創作展讚賞不已。

Rico今夏到蕭壠駐村期間，聽到蟬聲而觸發他以「自然界生物做為創作者」的概念，結合台灣卡拉OK伴唱機來發想，探索自然生物與人類對於聲音的不同感知方式。

《昆蟲行動KTV》在昆蟲箱內裝有攝影機，箱內養有螞蟻、甲蟲，轉播昆蟲爬行時的影像和聲音，當昆蟲爬行時，便會觸發事先預錄好的音樂片段隨機地排列組合，形成獨特的旋律變化，Rico說，昆蟲既是作曲家，也是表演者，昆蟲箱像是個隨機的遊樂場，彷彿是昆蟲們的「行動音樂工作室」。