集集小鎮攝影海選 900多件參賽場面盛大

集集鎮公所舉辦集集采風攝影比賽，第一名是余國輝的「國際自由車」。（集集鎮公所提供）

2018-09-05 22:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕全國十大觀光小城集集鎮，今年推出集集采風攝影比賽，邀請全國民眾到集集遊玩時，用相機記錄集集各地風情，今公所在收件完畢後進行評審，並將參賽的935張照片全數排開海選，場面相當盛大，最後由余國輝拍攝的「國際自由車」拿下第1名。

集集鎮長陳紀衡表示，攝影比賽期間是從今年2月至7月底止，除前3名，還有9名優選，以及16個佳作，此次參加的攝影作品主題多元，有風景、名勝，以及人物等，下個月則會舉辦展覽，讓鄉親能透過各種角度，認識熟悉的故鄉。

公所說，經過評選後，最後由余國輝拍攝的「國際自由車」拿下第1名，許明亮「集集車站」、趙令級「集鹿大橋（一）」分別拿下第2、第3名，尤其前3名與9名優選作品，一共12件將作為明年度集集鎮公所年曆，盼藉由攝影比賽讓遊客能更親近在地，也運用年曆上的照片，讓外界看見更多元繽紛的集集。

集集鎮公所舉辦集集采風攝影比賽，一共有九三五件參加，海選時所有作品全數排開，場面盛大。（記者劉濱銓攝）

集集鎮公所舉辦集集采風攝影比賽，第二名是許明亮的「集集車站」。（集集鎮公所提供）

集集鎮公所舉辦集集采風攝影比賽，第三名是趙令級的「集鹿大橋（一）」。（集集鎮公所提供）