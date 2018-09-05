823豪雨 屏東養殖水產保險獲理賠2758萬

屏縣力推養殖水產保險。（資料照）

2018-09-05 19:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕8月23到28日西南氣流帶來強大雨量，屏東養殖漁業雖受損輕微，但由於去年推出的「雨量參數養殖水產保險」，只看雨量不看災情，結果此次共有43張保單達理賠標準，魚塭範圍約27.17公頃，理賠金共2758萬5279元。

屏東縣政府表示，台灣產物保險公司去年開始推出降水量參數養殖水產保險，首波針對海水物種，如黃鱲鰺、赤鰭笛鯛、午仔魚、龍虎斑、青斑及龍膽石斑等物種投保，今年更擴及鱸鰻、金目鱸及泰國蝦等淡水物種，只要投保區域連續48小時累積降雨量達約定數值，即會啟動保險理賠給付，免勘災並簡化理賠程序。

縣府農業處統計，枋寮氣象站在8月26日晚上10時起，連續48小時觀測到累積降雨量已達550.5毫米，屏南沿海地區降雨已跨過理賠門檻，全部55張投保保單中，有43張保單達理賠標準，理賠金為投保金額的49.3%，共逾2700萬元。

屏東縣長潘孟安強調，面對全球暖化，極端氣候變化的時代來臨，屏東縣政府配合中央政策，積極推動天然災害養殖保險，讓屏東養殖業者不再受天災所累。台產公司也將在最短的時間內完成理賠作業，協助業者專心地投入養殖事業，不再擔心天災風雨。