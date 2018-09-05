老城老街老古蹟 南市將爭取主辦2020世界歷史都市聯盟大會

台南後壁菁寮老街風情迷人。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-05 20:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府代表團於今（5）日至9月11日出訪土耳其，參加在土耳其博薩市（Bursa）舉辦的第16屆世界歷史都市聯盟大會（The 16th World Conference of Historical Cities），並爭取2020第17屆世界歷史都市聯盟大會主辦權。

率團的代理市長李孟諺將於土耳其時間9月9日上午向歷史都市聯盟理事國代表進行爭取2020大會主辦權簡報，強調台南具有「台灣文化首都」地位，擁有豐富歷史文化，大約4分之1的國定古蹟在台南，居全台之冠。

市府表示，這次台南與羅馬尼亞的阿爾巴尤利亞（Alba lulia）、澳洲的巴拉瑞（Ballarat）、中國的成都、巴勒斯坦的希伯崙（Hebron）、俄羅斯的喀山（Kazan）、烏克蘭的敖得薩（Odessa）、伊朗的席拉茲（Shiraz）及亞茲德（Yazd）等其他9個城市，共同競爭2020大會主辦權，結果將於9月9日下午宣佈。

市府表示，這次大會於土耳其博薩市（Bursa）舉辦，有來自23國42個城市參加，代表南市的成功大學建築系劉舜仁教授，將於圓桌論壇中發表「維持文化多樣性與認同：台南市的歷史街區計畫」，向世界分享台南經驗。

南市代表團也將會晤土耳其台灣商會會長馮芷玲、伊斯坦堡台貿中心主任陳淑華、駐土耳其代表處組長范瀚清等當地代表，並赴土耳其最大的食品展「伊斯坦堡美食節」，為台灣攤位助陣。