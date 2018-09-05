完工45年首次！ 曾文水庫水位230公尺、蓄水高達5億噸

曾文水庫目前蓄水率100%，水庫達滿水位，水面已經貼近壩頂。（南水局提供）

2018-09-05 20:22

〔記者萬于甄／台南報導〕曾文水庫集水區自上個月23日起，迄今累計降雨量達752.8毫米，使水庫蓄水量增加1.25億噸，也讓曾文水庫水位罕見達到230公尺，蓄水率100％；南水局表示，這是自1973年建庫完工後，蓄水水位最高的一次，依目前水情，下半年嘉南灌區農業灌溉及民生工業用水供水無虞。

台南地區今年曾因水庫水情不佳，進入一階限水1個多月，其中曾文水庫蓄水量一度僅剩919萬噸，蓄水率不到2％，讓水情相當緊繃，但經過接連幾波鋒面，以及日前的豪大雨，讓曾文水庫達到5億噸的蓄水量。

南水局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫以往滿水位為標高227公尺，今年因防淤隧道啟用，帶動曾文水庫清淤排砂效用，加上水庫不透水心層提升，讓水庫庫容可增加5500萬噸的有效蓄水量，滿水位標高可達230公尺。

鄒漢貴也說，日前的豪大雨帶來1.25億噸水量，讓曾文水庫目前蓄水量達5.09億噸、大壩水位達230公尺、蓄水率100％，水位是45年來最高的一次，水位蓄升後，南水局會密切注意各項大壩的監控及安全檢查，確保大壩安全無虞。

此外，嘉南農田水利會今也正式恢復二期稻作的供灌，曾文水庫以滿載發電放水至烏山頭水庫蓄存，以滿足供灌水源並調節在滿水位以下，未來也隨時注意集水區降雨變化，妥慎因應，同時讓未來嘉南灌區農業灌溉及民生工業供水壓力減輕。