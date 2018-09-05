簡體字寶特瓶 成為澎湖海廢垃圾主要來源

海洋公民基金會與志工們，共同進行寶特瓶分類。（海洋公民基金會提供）

2018-09-05 21:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋公民基金會參加香港環團綠惜地球發起「短命膠運動 -- 廢PET飲料容器（寶特瓶）品牌調查」，發現澎湖全島4個監測站收集到近2600個能識別品牌的寶特瓶，當中86%為簡體字，顯示中國已成為全球最大海洋塑膠垃圾製造國。

多次在澎湖進行淨灘的海洋公民基金會淨灘淨海專員巫佳容表示，世界最美麗海灣組織2018年會，即將在澎湖辦理，但澎湖的海灣面臨嚴重的海廢問題。由於季風及洋流的關係，每年冬天東北季風都會吹來大量的海廢，累積在面北的海灘上，這些海廢多是寶特瓶及漁具漁網，基金會去年曾進行的寶特瓶國籍調查，發現簡體字品牌達76%（國碼為690-695），而這些海廢嚴重影響澎湖的海岸環境。

寶特瓶是標誌性的海廢，此次調查便是透過收集灘岸的廢寶特瓶，統計其品牌、數量、來源地等資訊，以推動相關政府及企業，做好減廢，澎湖發現簡體字寶特瓶比例高居全國之冠，而台資的「康師傅」數量最多，佔33%；其餘「四強」依次為娃哈哈、農夫山泉、怡寶及國際品牌可口可樂。

由於寶特瓶等一次性廢塑膠，已成為當下最嚴重的環境災難之一，海洋公民基金會呼籲，中國作為全球最大的海洋塑膠垃圾製造國，有責任敦親睦鄰大力減塑，同時要求飲料生產商訂定減塑目標，共同對應海洋廢塑膠的危機。