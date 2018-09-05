台中一婦女隱匿病情致登革熱擴大 最高可罰1.5萬

2018-09-05 18:56

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布國內新增7例本土登革熱，包含台中市6例與高雄市1例，其中，台中市有1例為引爆群聚感染的開心農場承租戶，8月15日已發病，研判是新光里最早發病個案，但其先前否認自己有病，現在承認並確診，涉及隱瞞病情、影響防疫，可開罰3千元至1萬5千元。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案為太平區新光里的60多歲女性，是開心農場承租戶，列為衛生單位持續追蹤調查對象，但原本面對相關人員詢問時，一直否認有症狀，直到該區陸續出現確診本土登革熱的個案，終於承認早於8月15日就有不適症狀，並經檢驗確認是感染者。

羅一鈞指出，該名個案在8月15日就發病，研判是新光里最早發病的本土登革熱，現在新光里累計已有7例，列為疫情熱區，提醒民眾若不配合防治措施，恐導致疫情持續擴大，且隱瞞病情或未清理孳生源，不配合政府防治措施，可依「傳染病防治法」處以3千元至1萬5千元罰鍰，將由台中市研議開罰事宜。

台中市此次新增的6名病例為3女3男，介於40多歲至70多歲，分別居住太平區（新光里3例、永平里1例）、大里區（新仁里）與霧峰區（萬豐里），除了新光里最早發病個案外，其餘發病日介於8月30日至9月1日，其中，霧峰區為今年首例，但有大里區活動史，疾管署研判不是在霧峰區感染。

另高雄市新增1例個案，則是前鎮區明正里50多歲男性，9月1日發病，經檢驗確診感染第3型登革熱，目前住院中，同住接觸者及同事共25人均無疑似症狀，衛生單位已前往個案住家及活動地周邊進行孳生源清除及噴藥等防治作業，並擴大疫調326人以釐清感染源。

今年截至目前，國內共計81例本土登革熱，分別為台中市46例、新北市26例、高雄市4例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市1例。