弘道基金會提供淹水災區乾燥車 阿嬤拿文件來烘乾

許多災民拿著衣物、棉被和床單用乾燥車烘乾。（記者林宜樟攝）

2018-09-05 20:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣因823大雨淹水嚴重，弘道老人福利基金會東石社服中心今天到東石鄉洲仔村臥龍港代天府廣場，提供「乾燥車」提供烘衣被及殺菌服務，許多民眾帶著棉被烘乾，更有阿嬤帶著全濕的契約書，希望可以幫忙烘乾搶救重要文件。

弘道老人福利基金會去年7月進駐東石鄉提供服務，暴雨水患造成東石嚴重淹水災情，許多災民住家被淹，衣物、棉被潮濕，潮濕環境中塵螨、疥蟲更引起長者皮膚問題；今天「乾燥車」抵達東石，協助災民衣服、床單及棉被等殺菌、除蟎、脫臭、乾燥，居民開心的說「有乾的衣服穿、棉被床單蓋，還可以幫忙殺菌，真的太棒了！」，甚至還有阿嬤拿著文件說「這是足重要的契約書濕透透，也可以幫忙嗎？足感恩耶！」

弘道東石社服中心組長張儀芬表示，目前提供東石鄉18個村居家服務，有10位人員投入，關懷服務38位長者提供居家服務，這次823水患弘道東石辦公室也遭水淹設施設備損失嚴重，更瞭解災民需求，因而提供「乾燥車」免費服務，服務預計到9月7日止，張儀芬說，歡迎有意投入老人服務工作的民眾加入弘道東石社服中心行列，可電洽0979-915032。