高捷R11高雄車站永久站啟用 首日秩序正常

高捷R11高雄車站永久站今天正式啟用。（記者葛祐豪攝）

2018-09-05 18:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高捷R11高雄車站永久站今天正式啟用，為讓民眾熟悉新路線，「風雨走廊」出、入口都設置指引牌，另安排專人協助引導，首日進出站秩序大致正常。

高捷公司於今天凌晨0點，透過R11臨時站閉站直播會，與民眾見證歷史，點閱觀看破7千人次，也有不少鐵道迷到場，一起搭乘0點28分到站的末班車，齊聲對服務10年的R11臨時站說感謝，也祝永久站生日快樂。

據統計，高捷R11高雄車站，平均日運量的進、出站人次高達3萬人次，以往經常是排行前3大的車站，今天啟用首日的秩序大致良好。

由於台鐵高雄站目前仍進行相關工程，乘客目前須由車站前的「風雨走廊」出入口進出，高捷公司也設置指引牌，並安排專人諮詢或引導。

記者實地觀察，進站的方向一致，較無問題，但出站時乘客較容易混淆，高捷公司提醒，出站時左轉是搭乘客運、右轉則是搭乘市公車。

高捷公司表示，目前「風雨走廊」為暫定出入動線，配合台鐵地下化及後續工程，預計得到明年初，出入動線才可能調整。

高捷R11永久站的月台，位於地下4層，地下2層及3層則做為商業空間，面積達714坪，高捷公司目前正進行招商，將規劃便利商店、美食街、咖啡輕食、烘焙、伴手禮及百貨零售等業種進駐，傳出有北部知名百貨將南下設點。