【流口水片】特色牛肉麵評比出爐 秘密客評比過程揭秘

2018-09-05 18:53

〔記者蕭皓文／台北報導〕台北市，擁有全台最多的牛肉麵店家，從基本的紅燒、清燉口味，到創新的川味麻辣、日式炙燒，五花八門的牛肉麵風味，在台北形成獨特的美食指標。2018台北市牛肉麵犇Fun嘉年華的牛肉麵評比，9/5出爐，台北市長柯文哲出席頒獎，並表示，台北在米其林必比登推薦的36家美食餐廳中，光牛肉麵店就占了8家，足以表現牛肉麵在台北美食的重要地位，希望將來能成為外國人來台必吃的餐點。

而今年首次比照米其林神秘客造訪店家的評比方式，由三位專業評審，以及六位線上報名的素人美食客來評判。專業評審之一的李哲松師傅表示，評比的重點包括湯頭創意、麵條烹調時間、店家環境氛圍及清潔度，有店家採取開放式廚房，衛生管理上就會比較用心，而有些店家精心設計菜單及陳設主題，從進門就讓客人感受到服務的細膩，會讓用餐評比加分不少。

這次擔任素人美食客評審的孫珣恒也說，自己從事跟旅遊業相關的行業，接待國外觀光客時，常推薦牛肉麵作為在地美食的代表；這次擔任秘密評審，發現有許多新的料理方式，跟傳統口味比起來是有很大突破，因此覺得牛肉麵的創意還有很大的發揮空間，不過有時候一天要評判三四家，從早吃到晚上，有時真的吃不太下，不小心便會引起店家關注，評比過程回想起來是既辛苦又有趣。

藉由開放式廚房，強調衛生的空間，榮獲祕密客評審特別獎的「半島牛肉麵」，湯頭用白蘿蔔跟洋蔥長時間熬煮，熬煮出食物天然風味，大塊到超吸睛的牛小腿腱，用飽足感獲得青睞；另外得到最佳湯料獎的「麵屋牛一」，以日式拉麵方式煮出雞骨湯牛肉麵，牛肉搭配舒肥雞肉叉燒和雞軟骨丸子，突破一般民眾對牛肉麵的印象。

即日起至9/8前民眾至得獎店家用餐，現場FB打卡並標記「#2018台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比」、「#我愛○○○牛肉麵（店家名稱）」，立即送價值100元折價券〈憑券下次至店家用餐可折抵100元〉。