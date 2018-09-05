議員府前發祭品雞排 婆媽提前3小時排隊

2018-09-05 20:05

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議員詹江村上週三在桃園市議會被前縣議員吳寶玉潑熱湯襲擊，當時他在臉書用100份雞排打賭「電子媒體不會報」，結果隔天各台幾乎都有相關新聞，因此詹江村今天下午在桃園市政府門前發送雞排兌換券、提供綠茶給「早鳥」民眾，並現場加碼30份，讓排隊民眾心滿意足地離開。

今天下午不到3點市府前就出現排隊人潮，搶頭香的阿姨說她下午1點多就到場排隊，希望可以換雙份雞排；詹江村本人到場發放時，還帶了一箱無糖綠茶發給前幾名到場的民眾，見現場人潮洶湧，禁不起大家鼓吹，他加碼2次、30份，共發出130份雞排兌換券，讓大家心滿意足回家。

詹江村指出，吳寶玉因為自己接受選民陳情，點破她「收錢不辦事」而懷恨在心，上週三在市議會餐廳用餐時，從他頭頂淋熱湯、又裝第二碗從臉部正面潑湯，吳準備第三次潑湯時，詹江村忍無可忍，一拳把她「貓」到地上。

詹江村說，湯又油又鹹、他眼鏡還被打掉，至今右眼還在刺痛，吳寶玉卻肆無忌憚，因此4日到桃園警分局對吳寶玉提出公然侮辱、傷害告訴。

由於詹江村曾在臉書指媒體礙於收了市府業配、長期封鎖他的新聞，並以100份雞排賭吳寶玉的新聞不會被刊登，但隔天各家媒體大作，因此他為「慶賀突破市府葉小姐防線」，今天下午4點半在市府發放「雞排兌換券」，避免有心人吃下肚後刻意栽贓陷害，讓大家10天內自己到店裡兌換，他也強調，兌換券有防偽記號，沒辦法自己盜印。