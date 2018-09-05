關西機場淹水封閉 近千旅客取消日本行程

2018-09-05 17:29
燕子颱風襲日，造成關西國際機場（圖）淹水關閉、航班大亂。（美聯社）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕燕子颱風重創日本，造成關西國際機場淹水關閉、航班大亂，據交通部觀光局最新通報，截至今天下午4點半，已有雄獅、康福、東南等旅行社回報，目前受颱風影響延後返台的旅行社約17團、458名旅客，取消行程約29團、907名旅客。
觀光局通報指出，交通部已請各旅行社應妥善安排滯留期間旅客食宿，儘速安排返台航班並注意安全，後續將持續掌握相關訊息適時通報。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
燕子颱風襲日，造成關西國際機場（圖）淹水關閉、航班大亂。（美聯社）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕燕子颱風重創日本，造成關西國際機場淹水關閉、航班大亂，據交通部觀光局最新通報，截至今天下午4點半，已有雄獅、康福、東南等旅行社回報，目前受颱風影響延後返台的旅行社約17團、458名旅客，取消行程約29團、907名旅客。
觀光局通報指出，交通部已請各旅行社應妥善安排滯留期間旅客食宿，儘速安排返台航班並注意安全，後續將持續掌握相關訊息適時通報。
熱門推播