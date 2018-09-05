百大青農吳昌隆玩文旦柚 「招財進寶」上柚皮

吳昌隆今年嘗試在文旦柚皮上「印字」，希望未來文旦柚除了食用，還具觀賞價值。（記者彭健禮攝）

2018-09-05 19:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕文旦柚進入產期，苗栗縣西湖鄉「水通伯柚子農莊」第3代青農吳昌隆，發揮年輕人的創意，延續家族果園，獲2016年行政院農委會百大青農；吳昌隆今年更嘗試在文旦柚皮上「印字」，希望未來文旦柚除了食用，還具觀賞價值。

吳昌隆說，他會有此發想，是來自於「方形西瓜」，也試著讓文旦柚可以有不同的外觀，因此買了些模具嘗試，目前可讓文旦柚皮上顯現「招財進寶」、「福」等字跡。

吳昌隆說，但文旦柚體型也受限模具較小，目前尚處純觀賞階段，會持續努力，希望未來成功栽種出好吃又好看的文旦柚。

吳昌隆的阿公吳水通，人稱「水通伯」，在1959年種下西湖鄉第一棵柚子樹，用大半輩子年歲培育出逾50年老欉柚子園，堪稱「始祖級」文旦。

2014年，吳昌隆退伍後，返鄉接手經營阿公的柚子園，以「農三代」的創新思維，延續阿工打拚一輩子的心血。

他發揮年輕人的創意與活力，添購選果機、改變傳統10公斤包裝成適合小家庭及伴手禮的5公斤裝，將行銷通路擴及到農會商城、市集、國道服務區等實體通路，把阿公圖像的品牌帶到消費者面前，並提倡到果園認養果樹等。