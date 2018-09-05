新知》切除惡性肺結節 電磁導航快速定位減手術時間

2018-09-05 17:19

〔記者林惠琴／台北報導〕39歲潘小姐無抽菸習慣，作息也正常，但有肺癌家族史，自費檢查發現，肺部約有1公分大小的毛玻璃狀肺結節，醫療團隊採用電磁導航定位技術，搭配單孔胸腔鏡切除，在手術室一站式完成，較以往手術定位縮減至少2小時；術後其病理報告顯示為第一期肺腺癌，所幸早期發現、早期治療。

台北榮總胸腔外科醫師吳玉琮表示，目前國內接受低劑量電腦斷層檢查的民眾日益增加，約2至3成會發現肺結節，其中9成以上均為良性，僅有少數是惡性，以毛玻璃狀約6至7成是惡性、風險較高。

台北榮總胸腔外科醫師徐博奎指出，過去為肺結節患者手術時，病人要先在電腦斷層室利用支氣管鏡或做體外穿刺等方式找出病灶，再於病灶附近以染色、螢光劑標記定位，或是置放線圈（細鋼絲）、定位針標示，完成腫瘤定位，再等待進入手術室，期間至少2小時以上，且術前等待時，往往在體內可能因為有定位針等，患者不可隨便移動或變換姿勢，造成焦慮與不適。

不過，徐博奎解釋，為了緩解患者焦慮與不適，該院發展出一站式定位技術，直接在手術室中利用電磁導航進行定位，類似GPS在開車時定位導航地圖，定位針到哪裡，感應器隨時會顯示所在位置，紫色狀態代表仍在行進中，綠色則代表已抵達病灶處，可搭配內視鏡切除。

台北榮總胸腔外科主任許瀚水提醒，肺結節多數為良性，通常要先經過一段時間追蹤是否出現變化，要不要切除仍得視個案結節大小、型態、位置，以及患者年齡、家族史等因素而定，可諮詢專業醫師評估。

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