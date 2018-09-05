草屯國小出現虎頭蜂窩 捕蜂人煙燻不慎火燒樹

煙燻蜂窩時，星星之火讓蒲團樹細鬚被點燃悶燒後起火燃燒。（記者陳鳳麗翻攝）

2018-09-05 16:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯國小校園今天被老師發現有虎頭蜂窩，利用下午學生全部離開機會，報請縣府委託業者來捕蜂，業者煙燻後取蜂窩，但因大蜂窩築在細鬚多的蒲團樹，煙燻不慎點燃細鬚風一來就燒起來，校方人員緊急開啟消防栓取水灌救，火勢很快撲滅，化解危機。

草屯國小的老師是在上午看到有少數幾隻蜜蜂在校園飛舞，校方全面搜尋才發現有虎頭蜂窩築在兩層樓高的蒲團樹頂端，為了怕有頑皮學童朝蜂窩丟石頭驚動虎頭蜂，緊急向南投縣府農業處通報，請專業人員能利用今天下午全校學生都離開學校的機會，趕緊摘除蜂窩。

縣府農業處委外的業者下午到場，發現該蜂窩是黃尾虎頭蜂的巢穴，白天會有一半的蜂留在巢內，一半的出去工作，先用殺蟲劑但效果不彰，因此改用煙燻，順利把蜂窩摘下。

惟蒲團樹的細鬚多，星星之火就點燃，細鬚先悶燒一陣子後即燒起來，業者趕緊請在開校務會議的老師們協助，校方馬上開啟消防栓取水灌救，火勢很快撲滅未有延燒情況。

校方人員機警化解火燒危機，而出去做工的虎頭蜂則有3、40隻飛回，見自己的家不見了在附近盤旋找尋，校方人員派人緊盯防護。業者告訴學校人員，黃尾虎頭蜂不會主動攻擊人，在確定蜂窩不見後，應該2天後就會飛走。