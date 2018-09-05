玉山避難山屋供電屢遭破壞 玉管處自力救濟巡檢

玉山園區避難山屋是山友重要庇護場所，為確保供電正常，玉管處與志工前往全台海拔最高的圓峰山屋做太陽能板檢測。（玉管處提供）

2018-09-05 17:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園內有多達15座避難山屋，是長程山友危急時的重要庇護設施，惟近年山屋太陽能光電系統老舊，以及遭部分山友私接電力而故障，雖玉管處曾多次招標維修，卻因廠商嫌路途遙遠，以致流標造成維修困難，為此玉管處自力救濟，與志工夥伴啟動專案巡檢，今年已修復拉庫音溪避難山屋光電照明，後續還有中央金礦、白洋金礦2座山屋待檢修，玉管處也提出呼籲，盼山友能愛惜公共設施。

玉管處表示，早年山屋設置的太陽能光電系統，至今已有10至15年歷史，供電系統多已老化，由於目前已無民間直升機業者協助高山器材吊運，一般維修廠商也不願長途跋涉，徒步背負設備前往維修，導致光電設施修復出現困難。

針對維修難題，已從去年下半展開改善計畫，並前往全台最高海拔的圓峰避難山屋，完成太陽能光電照明系統重設與修復，今年則是與志工、揹工等12人，前往拉庫音溪避難山屋修復光電設施，以及山屋內的照明設備。

玉管處說，接下來將再排定中央金礦與白洋金礦2座避難山屋的太陽能光電系統維修勤務，盼逐步改善園區內高山避難山屋供電設施，由於山屋偏遠環境導致維修招標不易，加上又有山友破壞或私接電線造成故障，呼籲山友應發揮公德心，切勿貪圖一時方便，影響公眾權益及安全。