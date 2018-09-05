2018南瀛獎得主揭曉 作品11/2起新營文化中心展出

2018-09-05 19:07

［記者王涵平／台南報導］2018南瀛獎得主今日揭曉，3件南瀛獎作品為書法篆刻類─莫昍霖「如鐫非鐫鑿非鑿」、東方媒材類─楊慧華「不懈的心繫懸念」、攝影類─黃元煜「違合家園（一） 」，將於11月3日舉行頒獎典禮。

藝術之光‧閃耀南瀛，南市文化局主辦的「南瀛獎」，向來以全國「最難贏獎」著稱，歷時多個月的籌辦、收件與嚴謹評審作業，包括西方媒材類、東方媒材類、立體與複合媒材類、工藝類、書法篆刻類、攝影類、新媒體類等7大類作品進行收件及評審，共有808位來自全國各地的優秀藝術工作者參與，提供主要作品及兩件參考作品合計高達2424件。

書法篆刻類莫昍霖的作品「如鐫非鐫鑿非鑿」，透過印面、邊款、印屏的規劃安排呈現，游移在傳統與現代之間，並於沉靜的時空中演繹著心中的澎湃，獨具特色且自成一格；

東方媒材類楊慧華的作品「不懈的心繫懸念」，以稻草人倒臥在蕭瑟枯槁的鄉間雜草，在腐朽之前還彷彿繫心懸念地撐起幼雛離巢的場景，細膩表現生命的更迭榮枯及守護奉獻之情。

攝影類黃元煜的作品「違合家園（一） 」，以挑戰現代主義建築美學為概念，將街弄之間不起眼的房子，予以重新解構、建構成看似合理卻是充滿奇趣的新建物，並融入台灣特色元素，使虛構產生真實的另類美學建築。

文化局表示，近日將公布得獎總名單於臺南市政府文化局網站及南瀛獎專屬網站，作品於11月2日至12月2日於新營文化中心展出。