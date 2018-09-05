醫病》40歲壓力大常睡不著也有 皮蛇非50歲以上專利

2018-09-05 17:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕罹患俗稱皮蛇的帶狀疱疹不是50歲以上中壯年的專利喔！年輕人壓力大、愛玩手機熬夜，皮蛇也會上身。

台中40歲上班族張姓男子因工作壓力大常常睡不好，今年7月初突然在脖子間長了紅疹，伴隨刺痛、搔癢，一開始去社區的診所看診拿藥膏來擦，結果紅疹越長越多，蔓延至髮際邊、胸前，甚至還形成了水泡，第5天到烏日林新醫院就醫，確診為帶狀疱疹。

由於張男過去只拿抗生素藥膏治，並沒有針對皮蛇的藥物治療，才會不見起色，感染科主任郭正邦表示，由於張男是發病5天出現水泡才就醫，已造成神經的慢性傷害，在看完診立即開立抗疱疹病毒的口服藥及藥膏，患者在吃了3～5天會開始出現好轉，2週後皮膚開始結痂脫落，1個月後終於好了。

此外，郭正邦強調，因皮蛇傷口未結痂之前，病毒仍具活性，會透過接觸傳播，因此，為張男幫忙抹藥的妻子，建議用棉花棒擦藥，特別要避免接觸避免被感染。

張男訝異於自己如此年輕竟得蛇皮，郭正邦表示，皮蛇也會發生在年輕人、中壯年身上，尤其是最近處於壓力大、睡不好及免疫系統低下的情況下，特別容易引發。

臨床上，郭正邦曾收治一位學生，因考試熬夜念書而得皮蛇，另一位則是通宵玩手遊的年輕人，也因為睡眠不足而得皮蛇。

一般民眾如果在頭頸部、胸、背、腰、腹部或肩膀等區域，出現神經痛、紅疹、水泡、患處灼熱，以及有食慾減退、無力等等症狀，務必把握在2至3天的黃金治療期就醫，避免病毒被大量複製，只要獲得正確的治療，就能減輕病毒的傷害及縮短病程。

郭正邦建議民眾應培養規律生活，避免熬夜，壓力太大讓免抵抗力下降；飲食方面則要均衡飲食，攝取各類營養素，盡量避免刺激性、辛辣食物。

另外，50歲至79歲的中老年人，或是癌症患者正在接受化療、患有腎臟病或愛滋病人，都是免疫力低下的高風險族群，也可考慮接種自費打疫苗，提升8成以上的防護，施打一劑即具有11年的保護力。

一旦發生在眼睛上，延誤治療恐怕有失明的風險，或是合併細菌感染可能會引起蜂窩性組織炎，如果早期發現有皮蛇相關症狀，建議儘早就醫！