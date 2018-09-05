因黑熊出沒封閉半個月 嘉明湖國家步道明重新開放

8月18日高山協作員在向陽山屋廚房拍到台灣黑熊進入廚房覓食畫面。（天馬登山隊提供）

2018-09-05 16:30

［記者王秀亭／台東報導］8月間驚見台灣黑熊短短10天內4度進出向陽及嘉明湖兩座山屋，台東林管處緊急決定封閉嘉明湖國家步道半個月，這段期間邀集各界專家學者及高山協作員討論，及開辦避免人熊衝突工作坊，也在兩座山屋增設食物防熊箱、補強山屋廚房鐵門等各種防範措施，將從明（6）日起恢復國家步道及山屋申請即進入。

今年8月9日晚間、11日凌晨、17日凌晨、18日深夜在向陽、嘉明湖兩山屋發現台灣黑熊疑至山屋覓食身影，高山協作員甚至拍下台灣黑熊與人類近距離接觸不畏懼的影像，林務局台東林管處8月20日緊急開會討論，決定步道從8月22日封閉至9月5日。

台東林管處長劉瓊蓮表示，3日邀請「黑熊媽媽」黃美秀辦理「人熊衝突工作坊」，除加強對台灣黑熊的生態習性的認識，更針對山區工作的山屋管理員、高山協作員、高山廚工共60人，加強遇熊應如何處理，及配合防熊管理措施，與驅熊器材的使用等相關專業知能。

台東林管處也初步訂出「因應熊出沒人熊衝突預防管理」作業流程，包含兩山屋增加防熊器材借用（如：熊鈴、防熊噴霧、強力手電筒、鳴笛喇叭等）、加強登山客食物管理、建立黑熊監測通報機制、加強登山客黑熊教育，未來將視現場狀況做滾動式的調整。

劉瓊蓮指出，向陽山區黑熊出沒是事實，如何建立人熊共處的登山環境刻不容緩，除不要讓黑熊對人類活動場域及食物產生依賴性，更呼籲山友們務必妥善存放食物，登山時避免干擾黑熊自然習性和造成不必要的衝突。