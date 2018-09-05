花博卡開放區公所隨辦隨領 申請人潮湧現

2018-09-05 17:16

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博卡各項優惠措施陸續上路，為便利市民申請，台中市政府交通局3日起開放各區公所臨櫃「隨辦隨領」，平均約20分鐘即可領卡，2天來累計8100張申請量。交通局長王義川表示，台中市民攜帶身分證即可臨櫃申辦，早申請早享受。

台中花博卡提供多項優惠，包括免費1日無限次數參觀花博、台中公有停車場停車費5折、作為悠遊卡搭乘免費公車10公里，目前有近3000家特約商店，其中包括麥當勞、肯德基、必勝客等超過1500家特約商店優惠方案已提前上路。

王義川表示，由於花博卡集各項優惠與便利於一卡，開放申辦以來，市民熱烈迴響，創全國申辦單一記名票卡最快達成百萬張紀錄，累計申請數已超過110萬張。由於花博即將於11月3日開幕，為方便市民申請，3日起，攜帶設籍台中市的身分證即可前往各區公所臨櫃申辦花博卡，隨辦隨領。

王義川指出，第1天各區公所湧現申請人潮，以北屯、西屯、豐原區公所申請人數最多。過去申請方式約需1到1.5個月作業時間，啟用臨櫃申請後，只約需20分鐘即可領到花博卡，2天下來，累計申辦8100張，交通局會針對申請數量較多的區公所，增加申請設備及人力。

王義川也說，由於多數民眾是全家一起申請，因此預計申請數量將再創另一波高峰，在預計花博開幕日之前，申請人數可望突破150萬人。

另外，如不便親自申請者，可事先填妥花博卡申請同意書後，連同個人身分證委託親友（受託人也須出示身分證）至區公所臨櫃申辦。