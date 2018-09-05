台東長照也照顧家庭照顧者 3鄉鎮市將成立照顧咖啡館

台東聖母農莊占地廣大，台東聖母醫院將成立照顧咖啡館，讓家庭照顧者喘息時可以得到適當的休息。（記者王秀亭攝）

2018-09-05 15:43

［記者王秀亭／台東報導］長照政策提供家庭照顧者喘息服務，只提供休息時間，台東縣衛生局結合台東聖母醫院，使喘息服務再進階，將在台東市、太麻里及東河鄉成立照顧咖啡館，讓家庭照顧者有地方休息，還可學習一技之長。

縣衛生局長期照顧科長劉鳳琴表示，考量長期照顧無法自理家人的主要照顧者需要喘息時間與空間，長照政策提供居家及機構喘息服務，但服務對象仍是失能者，卻未考量主要照顧者在休息時的需求，因而向衛福部提出創新型計畫獲選。

劉鳳琴指出，除原由台東聖母醫院協辦的家庭照顧支持服務據點服務項目，將在台東聖母農莊、太麽里比魯工作室、東河泰源小白屋成立照顧咖啡館，每周一至周五上班時間提供家庭照顧者休憩喘息空間、辦理支持團體活動，亦有專業人員每月一次地個別諮詢服務，太麻里比魯工作室還有就業課程培訓。

另結合社區巡守隊、在地志工及照顧技術指導員，協助看顧老老家庭，指導外籍看護工照顧技巧。

劉鳳琴說，未來還會在在海岸線、縱谷線培育扶植在地組織，讓家庭照顧者服務可以更在地及深入。