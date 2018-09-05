金好康！參加台灣設計展活動 可抽泰國來回機票

2018-09-05 17:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2018台灣設計展即日起到9月16日在文化部文化資產園區（原台中文創園區）舉行，為促進台泰設計交流，文化局推出「人人都是設計師，台中印象彩繪杯」活動，即日起只要前往「食尚選物店」參加彩繪杯活動或消費，即有機會抽中價值7000元的200張泰國來回機票優待劵抽獎。

文化局指出，第16屆台灣設計展展期共33天，活動還有兩週，近年來泰國蓬勃發展的設計能量，為促進與台灣間的設計交流，泰國航空特地捐贈機票優待劵，給參與設計展的民眾，泰國來回機票優待券價值7000元，抽中機票民眾可在一年期限內自選時段飛泰國（訂位票價高於7000元時須補差額與稅金）。

文化局今天特地邀請女力插畫設計師王子麵、台中LIFE館插畫家吳則萱及台中FUSION館插畫家李良根，在食尚選物店示範彩繪杯子，3人都說，透過彩繪活動，大家都可以體驗當設計師的樂趣，還有機會抽中泰國泰航提供的優惠機票直接飛泰國看設計。

除有機票可抽外，文化局指出，只要在「台中SPIRIT館」、「台中LIFE館」、「台中FUSION館」3大主題館及「食尚選物店」4個地點打卡按讚，即送台中館主題紋身貼紙及摸彩券，有機會抽中電動機車、台中嚴選文創商品與台中特色糕餅等豐富好禮。