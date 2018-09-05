全台僅三處 朱立倫訪「金牌農村」三芝共榮安康社區

新北市長朱立倫今天參訪金牌農村三芝共榮暨安康社區。（記者陳心瑜攝）

2018-09-05 15:23

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三芝區共榮暨安康社區今年代表新北市參加首屆全國金牌農村競賽，榮獲全國金牌農村，推動里山倡議、善待大地、紮根農村等理念，新北市長朱立倫今天參訪社區並致贈匾額，感謝社區的努力，讓新北市的農村發展成果在全台發光發熱。

新北市政府農業局介紹，三芝共榮及安康社區復育生態環境保護，營造梯田復育及污水淨化，社區23公頃的土地由32位農民友善環境耕作，四季都有農產收成，包括小蕃茄、綠竹筍、南瓜、地瓜、茭白筍、芋頭和蘿蔔等，更朝「地產地銷」發展，也定期舉辦學校的免費農事體驗、回饋社會，成為水保局加入聯合國「里山倡議國際夥伴關係網絡」會員的案例。

朱立倫今天走訪社區內農夫學堂、生態教學據點、產地漫遊道及汙水淨化區等，除欣賞田園美景外，也至友善耕作田園區採芋頭。

朱立倫表示，2017年起，中央交由縣市政府辦理農村再生社區執行計畫等工作，針對農村再生、社區自主、友善耕作、青年回鄉及永續發展，提升農村人力培育及產業發展，導入專家協助，達到社區自主的目標，讓農村再生社區成為三生一體（生產、生活、生態）的實踐家。

朱立倫說，未來將持續推動里山倡議及友善田園區域，改善農村基礎協助再生活化，吸引青年返鄉，歡迎農村社區夥伴攜手共同推動，民眾也能至社區的農夫市集挑選當季新鮮、友善的農產品。

共榮社區理事長林義峰表示，社區2012年起推動農村再生，以「里山倡議」的概念朝社會─生態的生產地景精神邁進，社區居民在農夫學堂裡共同訂定當年度計畫，因社區居民向心力善待土地，維持生物多樣性、增加友善耕作面積及青年回鄉人數，帶動社區成長。