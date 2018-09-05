消基會與南韓消保團體簽跨境消費爭議MOU

2018-09-05 17:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣與韓國交流熱絡，去年赴韓旅遊逾88萬人次，韓國來台人次更超過百萬；不過隨著兩國商務旅遊往來頻繁，衍生的消費糾紛亦與日俱增，主要糾紛發生在參團旅遊、網購、住宿訂房。為保障雙方消費者權益，消基會日前與韓國消費者網絡協會，完成「跨境消費爭議合作備忘錄」簽訂程序，可從事跨國際性消費者保護事務，協助民眾進行申訴等。

韓國消費者網絡協會（Korean Consumer,s Network；KCN）是獨立的非營利組織，消基會表示，它是非常現代化的消費者保護組織，成立宗旨在於導正錯誤的市場慣例及政策，避免錯誤行為和政策侵犯消費者權利。雙方簽訂合作協議或備忘錄，是近年消基會致力推動的合作模式，目的在運用消保單位有限的資源，從事跨國際性消費者保護事務，消基會將於未來2年內，與中國、香港、澳門主要城市、及國人往來較密切的亞洲鄰近國家，陸續發展消保合作協議，進一步守護國人消費權益。

消基會整理近年來接獲跨境消費者申訴資料，主要以跨境旅遊期間衍生的消費糾紛為大宗，包含「參團旅遊」、「網購」、「購買珠寶首飾」、「購買保健食品」、「住宿訂房」、「自由行包車」、「購買廉航機票」等消費爭議。

消基會董事長游開雄表示，民眾遭遇跨境消費爭議，往往因為距離遙遠、語言隔閡及法律管轄限制，甚至因雙方無邦交，處理機制曠日廢時，往往都自認倒楣，無從積極爭取；不過這次與韓國消保單位合作後，消費者只要是碰到與韓國有關的消費糾紛，不論是旅遊還是網購，都可來消基會請求協助，消基會將請韓國消費者網絡協會協助於韓國境內進行申訴，游開雄表示，該服務是完全免費，民眾不需要支付任何費用。日後若該模式順暢，雙方可再深入合作，如調查、採樣、檢驗等，有效伸張消費者權益。

因此，消基會努力與台灣民眾密切往來的亞洲地區消保組織聯繫，繼去年6月15日與日本國民生活中心合作後，今年8月22日與韓國消費者網絡協會完成簽訂「跨境消費爭議合作備忘錄」程序，兩單位正式開啟合作模式；若消費者旅遊中發生消費爭議，可有申訴處理機制及協調管道。