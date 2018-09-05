中嘉515億元交易案 9月25日召開聽證會

2018-09-05 16:19

〔記者劉力仁／台北報導〕中嘉多媒體集團（MSO）旗下有線系統台出售案，外界質疑林堉璘宏泰教育文化公益基金直接投資此案，違反公益基金設置宗旨，國家通訊傳播委員會（NCC）決定於9月25日上午召開聽證會。

整體交易案約515億元，馬來西亞商EVERGREEN及GOODWILL以約165億元將安順及博康之普通股股權（77%）轉讓予泓順；安順、安成、博康、博碩之特別股股權（23%），由盛開投資以約3億元轉讓予泓順。

買方泓順由泓勝100%出資持有，泓勝係由泓策創投100%出資，泓策創投之上層股東包含郭冠群、王美文、弘倉公司（陳榮泉 100%持有）、榮盛投資（陳繼業、許書林、余彥良及呂榮吉持有）、泓策投資（郭冠群、黃清苑及林秀玲持有，此3人為達勝集團共同創辦人，達勝集團為台灣本土最大私募基金之一）、璽兆投資與銓陞投資。

其中璽兆投資由泰賀投資及朝隆投資各持有50%股權，銓陞投資亦由泰賀投資及朝隆投資各持有50%股權，而泰賀投資與朝隆投資則由公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金100%持有。

外界關注公益基金是否可投資有線電視事業？NCC於8月14日召開公聽會，買方表示，林堉璘公益基金雖持有泰賀及朝隆公司股票，但信託財產範圍，並不包含泰賀及朝隆資金，公益信託基金沒有涉及中嘉等投資標的日常營運事項，也沒有實質經營控制中嘉等投資標的情況，泰賀及朝隆2家公司利用基金孳息投資中嘉，並非公益基金直接投資；中嘉代表表示，買方都是本土資金，符合相關法律規定。

NCC發言人翁柏宗表示，此案已經召開過專家諮詢會議、公聽會，決定9月25日依據行政程序法召開聽證會，邀請當事人、利害關係人、證人、鑑定人陳述意見，供NCC委員會進行准駁決議之參考。

依照NCC數據，中嘉系統在國內有線電視市場占有率21.18％，在5大有線電視集團中，排名第一。國內有線電視交易案牽涉到財團之間有線電視版圖消長、頻道上下架公平性、民眾收視費用、反媒體壟斷等議題，加上交易金額龐大，類似交易都成為業界關注焦點。