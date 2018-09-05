因應極端降雨威脅 中市府加速雨水下水道與區排系統規劃

2018-09-05 14:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市水利局鑑於全球氣候變遷及短延時強降雨威脅遽增，針對全市20條區域排水及15個行政區雨水下水道系統進行檢討規劃，全面提升防洪保護標準，同時落實中央「逕流分擔與出流管制」策略，廣設滯洪池，讓水道與土地共同肩負防洪責任，減少災情發生。

水利局長周廷彰指出，因應都市急遽發展及全球氣候變遷的雙重挑戰，台中市目前部分完成的區域排水及雨水下水道系統，需進一步配合現行的都市計畫及治水政策調整，因此水利局近年來積極向中央爭取「流域綜合治理計畫」及前瞻水環境建設「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」經費進行檢討規劃，4年來投入的檢討規劃經費達1.2億元。

4年來，水利局共針對大雅排水、四好溪排水、北溝溪排水、溪尾寮排水、溪心埧排水、南邊溪排水、林厝排水、七星排水、軟埤仔溪排水等20條區域排水推動治理規劃或計畫，檢討區域排水總長度約60公里，將有效提升區域排水設計保護標準至10年重現期距及25年重現期距不溢堤，而海線地區也依據山腳排水（含南山截水溝）規劃報告及治理計畫，推動相關護岸與橋梁改善工程。

水利局並向內政部營建署爭取經費，加速推動大里、大肚、神岡、大雅、石岡、新社、后里、外埔、大安、清水、沙鹿、梧棲、龍井、西屯及南屯區（環中路以西範圍）等15個行政區雨水下水道系統檢討規劃，檢討都市計畫區域面積達2萬4000公頃，提升雨水下水道設計保護標準至5年重現期距，規劃成果也將做為後續執行工程改善的依據。

周廷彰說，除進行現有排水系統檢討規劃外，因中央將「逕流分擔與出流管制專章」納入水利法修法，水利局除向經濟部水利署爭取755萬元推動「逕流分擔與出流管制試辦操作－以大里溪流域為例」外，也依據經濟部「排水管理辦法」，訂定「臺中市排水規劃排水計畫審查作業辦法」，規定2公頃以上的土地開發利用或變更使用計畫應提送排水規劃書或排水計畫書進行審查，義務人應負起開發所增加逕流量的責任，並依據規定設置滯洪設施，落實出流管制的精神。

目前包括沙鹿龍山路、靜宜大學後方及竹林南溪中游滯洪池、太平坪林森林公園、光隆村興隆村共同排水軍營南側及新社九渠溝滯洪池等，皆已設置滯洪池，已增加42萬噸滯洪量。