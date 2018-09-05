烏日自治公園小花海已完工了 下週就會開放參觀

烏日自治公園小花海已完工了，種滿了很像薰衣草的天使花，下週就會開放參觀（記者蘇金鳳攝）

2018-09-05 14:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中花博已試營運，市政府所規劃的小花海也將陸續完工，位在烏日區的自治公園的小花海目前已完工，種了整片的天使花，因現正在驗收中，將於下週開放，屆時民眾可看到各種顏色的小花海，還會依季節變化而改種當季的花種。

台中花博11月開幕，主要的展場在后里、外埔、豐原，為讓其他地區的民眾也能感受的花博的美，市府結合地方特色及產業，在大甲、清水、太平、大里、霧峰、烏日及東區7區規劃小花海。

其中烏日地區在自治公園規劃小花海，範圍約0.6公頃，自治公園過去是一片綠地，在地方建議下，自治公園雀屏中選，但由於完工時間一直未確定，還傳出自治公園的小花海，只是種植常年的灌木，不種草花，讓當地居民相當擔心，認為無法展現花海的美。

不過，建設局已在自治公園種上一種片的天使花，有粉紅、有紫色，天使花長得很像薰衣草，遠遠一看還以為建設局種薰衣草，此外，還有地被植物。

另外，因為烏日地區接近南屯，其入口意象的動物就是穿山甲。

有民眾反映，得知台中花博已試營運，這幾天前往烏日自治公園想要看花海，卻還是圍著圍籬，但還是可看自治公園內的小花海，有各種顏色，非常好看。

林姓市民表示，本來以為建設局在自治公園只會種灌木，特前往一看，整片灌木的「花海」長什麼樣子，雖因圍籬隔著，無法進入，但在外圍還是可看到小花海，讓她非常開心是，建設局有種草花而非只有灌木，因為草花比灌木好看。

建設局表示，目前正在驗收，預計下週開放，將依季節更換花種，讓民眾可先感受花海的美麗。