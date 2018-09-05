疫病》接種肺炎疫苗全年無休 桃市65歲以上都可免費打

2018-09-05 14:29

［記者陳昀／桃園報導］肺炎佔國人10大死因第3位，因中央只補助75歲以上長者免費接種肺炎鏈球菌多醣體疫苗，桃園市2013年起自費補足65歲至74歲缺口，去年底更加碼提供65歲長者施打療效更久的新型疫苗，結果5年來肺炎發生率也下降50.37%，顯著優於全國的28.36%；由藥劑生、西藥商、藥師等三大公會組成的「藥騎隊」今天也在市府前誓師，要「前進」社區藥局廣為推動疫苗政策。

桃園市65歲以上人口有24萬5316人，桃園市補助65歲長者可接種接種1劑新型的PCV13多醣體肺炎鏈球菌疫苗，療效約可維持10年；66歲至74歲長者可免費接種1劑PPV23疫苗，療效約5年；75歲以上還可施打中央提供的PPV23一劑。

桃園市長鄭文燦說，5年來已有3萬5000多名長者受惠，接種率約達40%，侵襲性肺癌發生率也從2013年的每十萬人口2.7人，下降到去年每十萬人口1.34人，降幅達50.37%，顯著優於全國平均值。

衛生局提醒，符合公費接種對象，全年度都可攜帶身分證明文件及健保IC卡到13區衛生所或40家合約醫療院所接種疫苗，相關疑問可撥打市民熱線：1999，或24小時防疫專線：0800-033-355。